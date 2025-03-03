Вийшов перший смартфон для дітей: що відомо про Fusion X1

На виставці Mobile World Congress (MWC) 2025 компанія HMD представила HMD Fusion X1 - перший смартфон із нової лінійки, орієнтованої на сімейне використання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт китайський сайт у сфері технологій Gizmochina .

Характеристики смартфона HMD Fusion X1

HMD Fusion X1 став першим смартфоном нової лінійки, орієнтованої на сімейне використання. Розроблений у співпраці з Xplora, він надає батькам розширені можливості для моніторингу та регулювання використання смартфона їхньою дитиною.

Пристрій працює за передплатою Xplora (від 4,99 євро на місяць), пропонуючи такі функції, як відстеження місця розташування в реальному часі з оновленням кожні 20 секунд, віддалене управління, екстрений SOS-сигнал і повідомлення про низький заряд батареї.

Смартфон оснащений 108-мегапіксельною ШІ-камерою, акумулятором на 5 000 мА/год, а також технологією розблокування за обличчям і відбитком пальця. Завдяки модульному дизайну Fusion користувачі можуть персоналізувати пристрій за допомогою змінних панелей Outfits, що додають додаткові функції.

Для мінімізації відволікаючих чинників передбачено "Режим школи", що обмежує використання певних додатків під час навчання. Корпус має захист від бризок за стандартом IP54, що робить його стійким до повсякденних навантажень.

HMD Fusion X1 (фото: Gizmochina)

Що ще представила HMD

Компанія ще показала кнопкові моделі HMD 130 і 150 Music, а також розкладачку HMD 2660 Flip.

HMD 130 і 150 Music - телефони для любителів музики, оснащені потужними 2-ватними динаміками, підтримкою FM-радіо, Bluetooth 5.0 і можливістю розширення пам'яті до 32 ГБ за допомогою microSD. Їхній акумулятор здатний тримати заряд у режимі очікування до місяця.

HMD 130, 150 Music ( фото: Gizmochina)

HMD 2660 Flip - розкладачка з 2,8-дюймовим основним екраном, додатковим 1,77-дюймовим дисплеєм, великими кнопками і 0,3-мегапіксельною камерою. У пристрої також передбачена екстрена кнопка для виклику допомоги, що робить його зручним для тих, хто хоче позбутися відволікаючих чинників смартфонів.

HMD 2660 Flip (фото: Gizmochina)

Ціна і доступність

HMD Fusion X1 надійде в продаж у травні 2025 року за ціною 290 доларів (12 050 гривень).

HMD 130 і 150 Music - 37 доларів (1 535 гривень), HMD 2660 Flip - 87,5 доларів (3 630 гривень).

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