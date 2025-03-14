Устали от интернета? Первый смартфон без соцсетей выходит уже в марте: что известно о Light Phone III
Компания Light, разработчик минималистичного телефона, призванного помочь пользователям отвлечься от смартфонных раздражителей и социальных сетей, выпустит свою новую модель Light Phone III 27 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.
Как и предыдущая версия устройства, новый телефон предлагает простой черно-белый дисплей и базовые функции, включая звонки, SMS, навигацию, будильник, точку доступа, календарь, музыку и другие необходимые инструменты. Однако теперь гаджет оснащен 3,92-дюймовым AMOLED-дисплеем, заменившим e-paper-экран.
Что нового появилось в смартфоне?
- Добавлена камера и чип NFC для будущих платежных функций
- Улучшена ремонтопригодность - теперь можно заменить батарею, экран и USB-порт
- Компактнее и удобнее - ширина теперь сопоставима с большинством iPhone.
"Он сохранит многие характеристики, которые пользователи любят в e-ink дисплее, и при этом будет ощущаться иначе, чем глянцевые экраны смартфонов", - объяснил сооснователь Light Джо Холлиер еще в прошлом году.
Как и прежде, пользователи смогут выбрать, использовать ли Light Phone III в качестве основного телефона или дополнительного гаджета для тех случаев, когда хочется отключиться от цифрового шума, но не потерять доступ к важным инструментам.
Light Phone III (фото: Light)
Цена устройства
Базовая цена Light Phone III составит 599 долларов (временно). Позже она увеличится до 799 долларов (33 250 гривен).
Light также предлагает собственные тарифные планы - от 30 долларов (1250 гривен) в месяц за 1 ГБ данных.
Технические характеристики Light Phone III
- Размеры: 106 мм × 71,5 мм × 12 мм
- Вес: 124 г
- Связь: 5G + 4G LTE
- Дисплей: 3,92″ AMOLED (1080×1240), матовое стекло
- Порт: USB-C 2.0
- Камеры: 12 МП (основной сенсор 50 МП/фронтальная 8 МП)
- SIM: Nano-SIM + eSIM
- Память: 128 ГБ/6 ГБ ОЗУ
- Батарея: 1800 мА/ч
- Звук: 2 микрофона (шумоподавление), 2 стереодинамика
- Доп. функции: GPS, Bluetooth 5.0, NFC, сканер отпечатков пальцев
- Материалы: алюминий, стекло, переработанный пластик SORPLAS
- Чипсет: Qualcomm SM 4450
- Влагозащита: IP54.
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