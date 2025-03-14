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Устали от интернета? Первый смартфон без соцсетей выходит уже в марте: что известно о Light Phone III

Пятница 14 марта 2025 14:00
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Устали от интернета? Первый смартфон без соцсетей выходит уже в марте: что известно о Light Phone III Смартфон без соцсетей выйдет уже скоро (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Компания Light, разработчик минималистичного телефона, призванного помочь пользователям отвлечься от смартфонных раздражителей и социальных сетей, выпустит свою новую модель Light Phone III 27 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Как и предыдущая версия устройства, новый телефон предлагает простой черно-белый дисплей и базовые функции, включая звонки, SMS, навигацию, будильник, точку доступа, календарь, музыку и другие необходимые инструменты. Однако теперь гаджет оснащен 3,92-дюймовым AMOLED-дисплеем, заменившим e-paper-экран.

Что нового появилось в смартфоне?

  • Добавлена камера и чип NFC для будущих платежных функций
  • Улучшена ремонтопригодность - теперь можно заменить батарею, экран и USB-порт
  • Компактнее и удобнее - ширина теперь сопоставима с большинством iPhone.

"Он сохранит многие характеристики, которые пользователи любят в e-ink дисплее, и при этом будет ощущаться иначе, чем глянцевые экраны смартфонов", - объяснил сооснователь Light Джо Холлиер еще в прошлом году.

Как и прежде, пользователи смогут выбрать, использовать ли Light Phone III в качестве основного телефона или дополнительного гаджета для тех случаев, когда хочется отключиться от цифрового шума, но не потерять доступ к важным инструментам.

Устали от интернета? Первый смартфон без соцсетей выходит уже в марте: что известно о Light Phone IIILight Phone III (фото: Light)

Цена устройства

Базовая цена Light Phone III составит 599 долларов (временно). Позже она увеличится до 799 долларов (33 250 гривен).

Light также предлагает собственные тарифные планы - от 30 долларов (1250 гривен) в месяц за 1 ГБ данных.

Технические характеристики Light Phone III

  • Размеры: 106 мм × 71,5 мм × 12 мм
  • Вес: 124 г
  • Связь: 5G + 4G LTE
  • Дисплей: 3,92″ AMOLED (1080×1240), матовое стекло
  • Порт: USB-C 2.0
  • Камеры: 12 МП (основной сенсор 50 МП/фронтальная 8 МП)
  • SIM: Nano-SIM + eSIM
  • Память: 128 ГБ/6 ГБ ОЗУ
  • Батарея: 1800 мА/ч
  • Звук: 2 микрофона (шумоподавление), 2 стереодинамика
  • Доп. функции: GPS, Bluetooth 5.0, NFC, сканер отпечатков пальцев
  • Материалы: алюминий, стекло, переработанный пластик SORPLAS
  • Чипсет: Qualcomm SM 4450
  • Влагозащита: IP54.


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