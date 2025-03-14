Устали от интернета? Первый смартфон без соцсетей выходит уже в марте: что известно о Light Phone III

Компания Light, разработчик минималистичного телефона, призванного помочь пользователям отвлечься от смартфонных раздражителей и социальных сетей, выпустит свою новую модель Light Phone III 27 марта .

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch .

Как и предыдущая версия устройства, новый телефон предлагает простой черно-белый дисплей и базовые функции, включая звонки, SMS, навигацию, будильник, точку доступа, календарь, музыку и другие необходимые инструменты. Однако теперь гаджет оснащен 3,92-дюймовым AMOLED-дисплеем, заменившим e-paper-экран.

Что нового появилось в смартфоне?

Добавлена камера и чип NFC для будущих платежных функций

Улучшена ремонтопригодность - теперь можно заменить батарею, экран и USB-порт

Компактнее и удобнее - ширина теперь сопоставима с большинством iPhone.

"Он сохранит многие характеристики, которые пользователи любят в e-ink дисплее, и при этом будет ощущаться иначе, чем глянцевые экраны смартфонов", - объяснил сооснователь Light Джо Холлиер еще в прошлом году.

Как и прежде, пользователи смогут выбрать, использовать ли Light Phone III в качестве основного телефона или дополнительного гаджета для тех случаев, когда хочется отключиться от цифрового шума, но не потерять доступ к важным инструментам.

Light Phone III (фото: Light)

Цена устройства

Базовая цена Light Phone III составит 599 долларов (временно). Позже она увеличится до 799 долларов (33 250 гривен).

Light также предлагает собственные тарифные планы - от 30 долларов (1250 гривен) в месяц за 1 ГБ данных.

Технические характеристики Light Phone III

Размеры: 106 мм × 71,5 мм × 12 мм

Вес: 124 г

Связь: 5G + 4G LTE

Дисплей: 3,92″ AMOLED (1080×1240), матовое стекло

Порт: USB-C 2.0

Камеры: 12 МП (основной сенсор 50 МП/фронтальная 8 МП)

SIM: Nano-SIM + eSIM

Память: 128 ГБ/6 ГБ ОЗУ

Батарея: 1800 мА/ч

Звук: 2 микрофона (шумоподавление), 2 стереодинамика

Доп. функции: GPS, Bluetooth 5.0, NFC, сканер отпечатков пальцев

Материалы: алюминий, стекло, переработанный пластик SORPLAS

Чипсет: Qualcomm SM 4450

Влагозащита: IP54.



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