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У світі з'явився перший "смартфон" для домашніх улюбленців: навіщо він потрібен і як працює

Середа 05 березня 2025 15:17
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У світі з'явився перший "смартфон" для домашніх улюбленців: навіщо він потрібен і як працює На MWC 2025 представили перший у світі "смартфон" для кішок і собак (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Компанія GlocalMe представила на виставці MWC 2025 у Барселоні унікальний гаджет PetPhone. Пристрій кріпиться на нашийник і дає змогу організувати двосторонній зв'язок між власником і його вихованцем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority, що представляє світ Android і технологій.

Як працює пристрій

Хоча переносні пристрої для домашніх тварин не є чимось новим, PetPhone обіцяє справжній двосторонній зв'язок між вихованцями та їхніми власниками. Називати його "смартфоном для тварин" - сміливий маркетинговий хід, але якщо пристрій дійсно виправдає заявлені функції, він зможе змінити підхід до догляду за улюбленцями.

Двосторонній зв'язок із тваринами реалізується через розпізнавання гавкоту або інших дій. Наприклад, якщо собака починає турбуватися, пристрій надсилає власнику повідомлення і дає змогу ввімкнути голосову відповідь, щоб заспокоїти вихованця на відстані.

Така можливість може виявитися корисною, особливо якщо тварина звикає реагувати на знайомий голос, що лунає з динаміка PetPhone.

У світі з'явився перший &quot;смартфон&quot; для домашніх улюбленців: навіщо він потрібен і як працюєУ світі з'явився перший &quot;смартфон&quot; для домашніх улюбленців: навіщо він потрібен і як працюєPetPhone (фото: Android Authority)

Крім зв'язку, пристрій пропонує функції моніторингу здоров'я, даючи змогу стежити за станом вихованця. Вбудована система визначення місця розташування об'єднує GPS, Wi-Fi і Bluetooth, що допомагає знаходити тварину навіть у зонах, де один із методів може не спрацювати.

Технології для домашніх тварин можуть здаватися надмірністю, але цей ринок продовжує зростати. Хоча багатьом власникам достатньо простих рішень, деяким може сподобатися поєднання моніторингу здоров'я, відстеження місця розташування та функції віддаленої взаємодії, які пропонує PetPhone.


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