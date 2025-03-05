Втомилися і немає сил тренуватись? Ось які легкі вправи варто виконати

Йога

Тренер Шона Нортон розповів, що йога - одне з найкращих тренувань, коли ви втомилися. Це важкий рух, але все ще відносно низької інтенсивності.

Йога може допомогти зменшити стрес, а зосередження на диханні може змінити вашу енергію.

Дослідження також показують, що лише 25 хвилин йоги можуть покращити роботу мозку. Ідеально підходить для тих днів, коли ви почуваєтеся млявими та знесиленими.

Пілатес

Оскільки більшість пілатесу передбачає лежання на спині, це чудове тренування в ті дні з низьким енергоспоживанням.

Як йога, пілатес складається з контрольованого дихання, яке може допомогти звільнитися від стресу, зняти напругу у тілі та покращити енергію.

Легка атлетика

Коли відчуваєте занепад сил, важливо не перенавантажувати себе, але і не залишати організм без руху. Легка атлетика може стати чудовим варіантом для відновлення, адже вона дозволяє поступово активувати тіло.

Якщо ви піднімаєте тяжкості, для початку обирайте меншу вагу, ніж зазвичай. Якщо здається, що енергія зростає, перейдіть до звичного розпорядку дня.

Ходьба

Ходьба - це одна з найкращих фізичних активностей для людей, що відчувають занепад сил. Вона не лише покращує кровообіг і зміцнює серце, а й допомагає зняти стрес, підвищити енергію та покращити загальний стан здоров’я.

Легка прогулянка на свіжому повітрі стимулює обмін речовин, покращує настрій і поступово відновлює сили без зайвого навантаження на організм.

Зумба або танці

Танці можуть допомогти покращити вашу енергію, підняти настрій і зменшити стрес. Крім того, це може здатися набагато більш досяжним, ніж бігати на біговій доріжці, коли ви втомлені.

Якщо вам подобається зумба або танці, зайдіть на YouTube і знайдіть короткі танцювальні тренування. Можна просто увімкнути свою улюблену музику і танцювати.

Вам може сподобатись