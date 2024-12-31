Уникайте їх: 4 помилки при ходьбі, які завдають шкоди здоров'ю

Ходьба є доступним і ефективним способом, щоб привести тіло у форму. Це досить проста вправа, але варто уникати помилок, які можуть лише зашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Надмірне крокування

Тренер Кара Дораціо розповіла, що по гана постава, будь то сутулість або занадто нахил вперед, може викликати непотрібне навантаження на плечі, шию та спину. З плином часу ця звичка може вплинути на хребт та знизити ефективність тренувань під час ходьби.

Коли ви сутулитеся або нахиляєтеся вперед, у вас може виникнути біль у спині, головний біль і втома.

Короткі кроки - це не природня ходьба, а також це заважає залучити належним чином сідничні м’язи.

Нерівномірний помах руками

Ходьба з нерівномірним помахом руками може порушити баланс і викликати небажану напругу. Нерівномірний помах рукою зазвичай спричинений дисбалансом м’язів або носінням телефону чи пляшки з водою в одній руці, а не в іншій.

Це може порушити рівновагу та створити непотрібне навантаження на плечі та верхню частину спини.

Приземлення на п'яти

Приземлення на п’яти замість середини стопи створює надмірні сили удару, які поширюються через щиколотки, коліна та стегна. Цей різкий рух може спричинити запалення суглобів, особливо на твердих поверхнях.

До того ж асиметрична хода виникає, коли ви ходите нерівним кроком або віддаєте перевагу лівій нозі над правою. Це може призвести до таких проблем, як дискомфорт у стегнах, біль у колінах і напругу в нижній частині спини.

"Нездатність залучити основні м’язи може призвести до поганої постави, болю в спині та неефективної форми ходьби", - додала тренер.

Відкидатися назад

Це дуже поширена звичка, через яку вага людини працює проти неї. Замість того, щоб відкидатися назад, лікар радить трохи нахилитися вперед: потрібно трохи "падати" корпусом у напрямку руху, не даючи собі це зробити, вчасно виносячи перед собою ногу.