Якщо можете виконати 50 разів цю вправу, то ваше тіло у чудовій формі

Вправа "Берпі" опрацьовує багато основних груп м’язів вашого тіла. Це не просто рух, що спалює калорії, а також сприяє силі, координації та витривалості. Важливо ще вміти правильно виконувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Чим корисна вправа

Берпі здатне замінити повноцінне тренування, а якщо використовувати різні типи руху, можна привести тіло і дихальну систему в норму за 2-3 місяці.

Регулярне виконання дає такий результат:

зміцнення м'язів, включно з грудними, спинними, сідничними і ногами

збільшення кардіовитривалості та поліпшення роботи серцево-судинної системи

спалювання калорій, втрата ваги завдяки прискоренню обміну речовин

поліпшення гнучкості та рухливості суглобів

поліпшення функціональної підготовки, що полегшить виконання повсякденних завдань і підвищить загальну фізичну витривалість

Як виконувати вправу

Виконувати таку вправу дуже легко, якщо дотримуватись таких рекомендацій:

встаньте прямо : ноги на ширині плечей і руки з боків

присідання : зігніть коліна, відведіть стегна назад і покладіть руки на землю перед собою

підтримка на руках : поставте руки на підлогу попереду вас на рівні плечей. Одночасно викиньте ноги назад і закріпіться в позиції планки на руках

: поставте руки на підлогу попереду вас на рівні плечей. Одночасно викиньте ноги назад і закріпіться в позиції планки на руках віджимання : виконайте віджимання, тримаючи корпус напруженим, а спину прямою

стрибок назад : стрибайте ногами назад до рук, приземляючись у положенні присідання

стрибок: зробіть стрибок вгору, піднімаючи руки над головою, щоб завершити одне повторення

Як виконувати вправу "Берпі" (фото: eatthis.com)

Якщо ви можете виконати таку кількість разів, ви у чудовій формі

Ви у феноменальній формі, якщо можете виконати 50 "Берпі" менш ніж за 5 хвилин. Суперспортсмени можуть виконувати 100 разів за 10 хвилин.

Для початку варто вміти виконувати 10 "Берпі" за хвилину.