Якщо можете виконати 50 разів цю вправу, то ваше тіло у чудовій формі
Вправа "Берпі" опрацьовує багато основних груп м’язів вашого тіла. Це не просто рух, що спалює калорії, а також сприяє силі, координації та витривалості. Важливо ще вміти правильно виконувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Чим корисна вправа
Берпі здатне замінити повноцінне тренування, а якщо використовувати різні типи руху, можна привести тіло і дихальну систему в норму за 2-3 місяці.
Регулярне виконання дає такий результат:
- зміцнення м'язів, включно з грудними, спинними, сідничними і ногами
- збільшення кардіовитривалості та поліпшення роботи серцево-судинної системи
- спалювання калорій, втрата ваги завдяки прискоренню обміну речовин
- поліпшення гнучкості та рухливості суглобів
- поліпшення функціональної підготовки, що полегшить виконання повсякденних завдань і підвищить загальну фізичну витривалість
Як виконувати вправу
Виконувати таку вправу дуже легко, якщо дотримуватись таких рекомендацій:
- встаньте прямо: ноги на ширині плечей і руки з боків
- присідання: зігніть коліна, відведіть стегна назад і покладіть руки на землю перед собою
- підтримка на руках: поставте руки на підлогу попереду вас на рівні плечей. Одночасно викиньте ноги назад і закріпіться в позиції планки на руках
- віджимання: виконайте віджимання, тримаючи корпус напруженим, а спину прямою
- стрибок назад: стрибайте ногами назад до рук, приземляючись у положенні присідання
- стрибок: зробіть стрибок вгору, піднімаючи руки над головою, щоб завершити одне повторення
Як виконувати вправу "Берпі" (фото: eatthis.com)
Якщо ви можете виконати таку кількість разів, ви у чудовій формі
Ви у феноменальній формі, якщо можете виконати 50 "Берпі" менш ніж за 5 хвилин. Суперспортсмени можуть виконувати 100 разів за 10 хвилин.
Для початку варто вміти виконувати 10 "Берпі" за хвилину.
Варто починати з малого і розвивати послідовність і витривалість. Пам’ятайте, така вправа не просто вимірює вашу фізичну форму, а й чудово впливає на стан.
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