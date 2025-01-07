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Якщо можете виконати 50 разів цю вправу, то ваше тіло у чудовій формі

Вівторок 07 січня 2025 18:23
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Якщо можете виконати 50 разів цю вправу, то ваше тіло у чудовій формі Як виконувати вправу "Берпі" та чим вона корисна (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вправа "Берпі" опрацьовує багато основних груп м’язів вашого тіла. Це не просто рух, що спалює калорії, а також сприяє силі, координації та витривалості. Важливо ще вміти правильно виконувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чим корисна вправа

Берпі здатне замінити повноцінне тренування, а якщо використовувати різні типи руху, можна привести тіло і дихальну систему в норму за 2-3 місяці.

Регулярне виконання дає такий результат:

  • зміцнення м'язів, включно з грудними, спинними, сідничними і ногами
  • збільшення кардіовитривалості та поліпшення роботи серцево-судинної системи
  • спалювання калорій, втрата ваги завдяки прискоренню обміну речовин
  • поліпшення гнучкості та рухливості суглобів
  • поліпшення функціональної підготовки, що полегшить виконання повсякденних завдань і підвищить загальну фізичну витривалість

Як виконувати вправу

Виконувати таку вправу дуже легко, якщо дотримуватись таких рекомендацій:

  • встаньте прямо: ноги на ширині плечей і руки з боків
  • присідання: зігніть коліна, відведіть стегна назад і покладіть руки на землю перед собою
  • підтримка на руках: поставте руки на підлогу попереду вас на рівні плечей. Одночасно викиньте ноги назад і закріпіться в позиції планки на руках
  • віджимання: виконайте віджимання, тримаючи корпус напруженим, а спину прямою
  • стрибок назад: стрибайте ногами назад до рук, приземляючись у положенні присідання
  • стрибок: зробіть стрибок вгору, піднімаючи руки над головою, щоб завершити одне повторення

Якщо можете виконати 50 разів цю вправу, то ваше тіло у чудовій форміЯк виконувати вправу "Берпі" (фото: eatthis.com)

    Якщо ви можете виконати таку кількість разів, ви у чудовій формі

    Ви у феноменальній формі, якщо можете виконати 50 "Берпі" менш ніж за 5 хвилин. Суперспортсмени можуть виконувати 100 разів за 10 хвилин.

    Для початку варто вміти виконувати 10 "Берпі" за хвилину.

    Варто починати з малого і розвивати послідовність і витривалість. Пам’ятайте, така вправа не просто вимірює вашу фізичну форму, а й чудово впливає на стан.

    Раніше ми повідомляли про 7 ефективних вправ, які краще за біг спалюють калорії.

    Також ми писали про інфекцію, яку можна підхопити від тренажерів в спортзалі.

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