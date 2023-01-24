Втеча зі стосунків: 3 ознаки, що партнер вирішив від вас відмовитися

Як виглядає відчуженість

Стосунки почали розвиватися і навіть деякий час все було добре, йшов розвиток. А потім зненацька почала з'являтися відчуженість, зникли відверті розмови й здається, що партнери знову стають один одному чужими.

Як пояснюють психологи, втеча зі стосунків – це захисний механізм, який використовують багато людей, щоб уникнути болю. Спрацьовує інстинкт самозбереження, особливо якщо за плечима вже є негативний досвід.

Але вихід зі стосунків дорого обходиться обом партнерам і замість лікування накопичується негативний досвід ще більше.

Три тактики втечі зі стосунків

Вихід та дистанціювання. Починаються замовчування та ухильності, щоб уникнути ситуацій чи розмов, у яких доведеться бути відкритим та відвертим. Іноді партнер може поводитися так спеціально, щоб змусити іншого піти самостійно.

Дистанціювання завжди залишає шлях до відступу - це виглядає як "давай будемо вільнішими", "нехай у нас будуть стосунки без зобов'язань".

Такі варіанти дозволяють залишатися у стосунках, але при цьому уникати вразливості та повної залученості. По суті – це тримати партнера на відстані витягнутої руки, емоційно та фізично. При цьому відчувається недоступність, закритість та утримання.

Деякі люди навіть обдурюють або зраджують своїх партнерів, щоб не бути вразливими у стосунках.

Емоційна відстороненість. Люди у стосунках не висловлюють своїх емоцій, або висловлюють їх дуже стримано чи приховують, що відчувають насправді. Це необхідно для того, щоб уникнути формування реальних емоційних зв'язків.

Якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки майже весь час перебувають на тонкому льоду, навіть через пів року чи рік – будьте певні, ваш партнер намагається уникнути емоційної прихильності. Ваші емоційні зв'язки не формуються, не розвиваються й у вас немає можливості доступу до внутрішнього світу партнера або цей доступ дуже обмежений.

Люди, які схильні до емоційного відключення своїх партнерів, можуть також вдаватися до нав'язливих чи руйнівних дій - надмірні мрії, пияцтво, захоплення відеоіграми, заподіяння шкоди собі.

Відмова від зусиль. Це стратегія, яка спрямована на запобігання конфліктам у відносинах шляхом зменшення зусиль, вкладених у стосунки. Тобто проблеми замовчуються, а не обговорюються і партнер готовий зробити будь-що, щоб не було обговорень, з'ясувань чи конфронтації.

До того ж такі партнери докладатимуть зусиль, щоб не було претензій, бажання щось обговорювати, роздратування. Або чудовою поведінкою, або - жорстко відсікатиме всі спроби та стверджувати, що все, що відбувається - нормально.

У деяких випадках людина може стати дуже лінивою у стосунках і не докладати жодних зусиль, щоб вони розвивалися – лише з примусу. Стосунки без розвитку ведуть до застою, а потім – до більш серйозних проблем та розриву.