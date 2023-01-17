7 найдивніших видів сучасних стосунків: які з них не мають майбутнього

Сучасні стосунки в парах значно відрізняються від того, що було багато років тому. І тут йдеться не про розбиття стереотипів чи повну свободу. Реаліті-шоу, вседозволеність та занадто швидкий темп при знайомстві призводять до того, що поняття про стосунки суттєво змінилися. І в деяких випадках - не на краще.

Які 7 типів зв'язків не призведуть до серйозних чи стабільних стосунків – читайте у Styler.

Дивні стосунки

У наш час часто буває так, що партнери самі не можуть охарактеризувати, чи вони перебувають у стосунках і навіть чи живуть із кимось разом насправді.

Раніше було все прозоріше і зрозуміліше - шлюб, симпатії, почуття, спільне проживання або просто пристрасть. Нині ж кожні стосунки треба розглядати, розплутувати складні сценарії та виходи із ситуації.

Більшість таких стосунків не ведуть до спільного майбутнього, сім'ї чи щастя. Деколи буває так, що стосунки плавно переходять в іншу стадію, але так трапляється, на жаль, рідко.

Які типи стосунків не мають майбутнього

Секс на одну ніч

Дуже популярний вид зв'язку у багатьох країнах світу. Особливого значення, де відбулася зустріч, немає. Це може бути кафе, спортивний клуб, прогулянка в парку або найпростіше - інтернет-додаток.

Такі пари проводять разом одну ніч і розлучаються, не дізнавшись один про одного зовсім нічого. Деколи, якщо ніч виявилася приємною, її повторюють раз чи кілька разів. Але до більш серйозних та тривалих стосунків такий зв'язок не призводить.

Друзі з привілеями

Кожен має своє життя, побачення, спроби налагодити особисте життя. Але часом, коли сумно й самотньо, дружні посиденьки закінчуються ліжком.

Ви досить добре один одного знаєте і секс нічого нового у ваш зв'язок не додає, але й не зменшує. І наступна така ніч може повторитися за кілька місяців або навіть років.

Консерви

Один із партнерів у таких стосунках – вічний запасний аеродром. Як правило, у "запасного аеродрому" глибокі почуття, а друга людина його постійно використовує.

Чоловік, який не може забути колишню, заводить нові стосунки, сподіваючись, що клин клином виб'є. Але йдуть місяці та навіть роки, біль вщухає, а почуття ні, і він живе із жінкою, яку не любить. Він не робить їй пропозицію і не розвиває ці стосунки, а мріє ще повернутися до своєї колишньої.

Або жінка, яка регулярно повертається до чоловіка, котрий багато років у неї закоханий. У неї не склалися чергові стосунки, і вона знову згадує про свого "запасного". Їй він потрібний, щоб відігрітися, виплакатися, здобути свою порцію захоплення. Потім вона знову йде на полювання.

Коханці

Обидва партнери можуть бути вільними чи у шлюбі. Але формат стосунків досить простий – вони зустрічаються, щоб разом провести вечір чи ніч. Далі – знову розходяться у свої життя, де місця для цього конкретного партнера немає.

У таких стосунках немає нічого спільного поза ліжком, немає зізнань і задушевних розмов, немає вірності та всього іншого, що є у нормальних стосунках. І спільного майбутнього найчастіше також немає.

Відносини як проєкт

Цей тип відносин виник останніми роками. Один із партнерів або обидва - створюють пару та розвивають її як звичайний проєкт на роботі. Тобто побачення, прогулянки, розвиток, все це йде чітко за схемою. За схемою йде спільна відпустка і навіть спільне проживання.

Але в таких стосунках немає найголовнішого – почуттів. Тобто пара існує в рамках проєкту - він може бути на місяць, рік, на час тривалого відрядження, на період навчання в іншому місті чи країні. Ну чи поки керівнику проєкту не набридне. Майбутнього у таких стосунків найчастіше немає.

Зручності заради

Цей варіант чимось схожий на "проєкт", але ситуація простіша. Пара разом винаймає житло чи веде якусь роботу, навчається, перебуває у відрядженні. Разом із труднощами справлятися легше і дешевше, тож пара веде життя по суті сусідів, але з особливими нюансами.

Зазвичай ці стосунки розсипаються, як тільки закінчуються обставини, які разом тримали або ж на горизонті з'являється кращий варіант.

Situation ship

Ще один зовсім новий вид стосунків – для тих, хто не хоче створювати щось серйозне, але при цьому не хоче бути на самоті. Задум простий - жити тут і зараз.

Виглядає з боку як звичайні стосунки, але немає планування спільного майбутнього, спільних обов'язків, вірності та решти. Просто дві людини, які разом сплять, їдять, гуляють та трохи розмовляють. Або вирушають разом у подорож – стосунки тривають рівно одну поїздку.