Побег из отношений: 3 признака, что партнер решил от вас отказаться

Как выглядит отчужденность

Отношения начали развиваться и даже некоторое время все было хорошо, шло развитие. А потом внезапно стала появляться отчужденность, исчезли откровенные разговоры и кажется, что партнеры снова становятся друг другу чужими.

Как объясняют психологи, побег из отношений - это защитный механизм, который используют многие люди, чтобы избежать боли. Срабатывает инстинкт самосохранения, особенно, если за плечами уже есть негативный опыт.

Но выход из отношений дорого обходится обоим партнерам и вместо исцеления накапливается негативный опыт еще больше.

Три тактики побега из отношений

Уход и дистанцирование. Начинаются замалчивания и уклончивости, чтобы избежать ситуаций или разговоров, в которых придется быть открытым и откровенным. Порой партнер может вести себя так специально, чтобы заставить другого уйти самостоятельно.

Дистанцирование всегда оставляет путь к отступлению - это выглядит как "давай будем более свободными", "пусть у нас будут отношения без обязательств".

Такие варианты позволяют оставаться в отношениях, но при этом избегать уязвимости и полной вовлеченности. По сути - это держать партнера на расстоянии вытянутой руки, эмоционально и физически. При этом чувствуется недоступность, закрытость и удержание.

Некоторые люди даже обманывают или изменяют своим партнерам, чтобы не быть уязвимыми в отношениях.

Эмоциональная отстраненность. Люди в отношениях не выражают свои эмоции, выражают их очень сдержанно или скрывают, что чувствуют на самом деле. Это нужно для того, чтобы избежать формирования настоящих эмоциональных связей.

Если вы чувствуете, что ваши отношения почти все время находятся на тонком льду, даже через полгода или год - будьте уверены, ваш партнер старается избежать эмоциональной привязанности. Ваши эмоциональные связи не формируются, не развиваются и у вас нет возможности доступа к внутреннему миру партнера или же этот доступ очень ограничен.

Люди, которые склонны к эмоциональному отключению своих партнеров, могут также предаваться навязчивым или разрушительным действиям - чрезмерные мечтания, пьянство, увлечение видеоиграми, причинение вреда себе.

Отказ от усилий. Это стратегия, которая направлена на избежание конфликтов в отношениях за счет уменьшения усилий, вложенных в отношения. То есть, проблемы замалчиваются, а не обсуждаются и партнер готов сделать что угодно, чтобы не было обсуждений, выяснений или конфронтации.

Более того, такие партнеры будут прилагать усилия, чтобы не было претензий, желания что-то обсуждать, раздражения. Либо отличным поведением, либо - будет жестко отсекать все попытки и утверждать, что все происходящее - нормально.

В некоторых случаях человек может стать очень ленивым в отношениях и не прикладывать никаких усилий, чтобы они развивались - только по принуждению. Отношения без развития ведут к застою, а потом - к более серьезным проблемам и разрыву.