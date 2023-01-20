Що жінка ніколи не вибачить чоловікові: лише шість важливих пунктів

Чоловік може образити жінку різними способами. І часом для цього достатньо одного невірно сказаного слова або вчинку, який її може принизити.

Однак є шість речей, які жінка ніколи не вибачить чоловікові. Що саме – читайте у матеріалі нижче.

Негативна реакція на вагітність

На жаль, до появи спадкоємця бувають готові далеко не всі чоловіки. Втім, як і жінки. Але, коли малюк вже є під серцем і мама готова дати йому життя, почути від партнера: "Я не хочу дітей" або "Я хочу, щоб ти її позбулася" - як ніж у спину.

Жінки такі вчинки не прощають і можуть відмовити чоловікові навіть якщо він за кілька місяців одумається і змінить своє рішення. Такої травми жінка ніколи не забуде.

Зрада

На жаль, жінок, які готові пробачити зраду чоловікові, набагато більше, ніж чоловіків, які готові пробачити таку ж провину. Однак сучасні жінки не готові бути разом з тим, хто зруйнував довіру у стосунках та підло обманює. Зазвичай це закінчується розривом.

Боягузтво

Якщо чоловік відмовився брати на себе відповідальність, не став на захист, виявив боягузтво і залишив жінку в критичній ситуації одну – можна поставити хрест на таких стосунках, бо жінка такі речі не прощає.

Природою закладено, що чоловік – захисник. Якщо він не може захистити свою жінку, їй не варто залишатися поруч. У сучасному житті немає великих хижаків, від яких потрібно захищати. Але повно ситуацій, у яких жінка потребує захисту. Якщо чоловік пішов - це чіткий сигнал, що на нього не можна спертися у скрутну хвилину і він не стане надійним партнером.

Сумніви у батьківстві

"А ти впевнена, що він мій?" - найідіотичніша фраза, яку чоловік може сказати жінці. Або ж пропонувати зробити генетичний тест на батьківство. Для жінки такі слова звучать як пряме звинувачення у невірності. Тобто вона десь там погуляла на боці, завагітніла і вирішила збрехати чоловікові чи постійному партнеру. Таке не прощають, оскільки звинувачень у такій поведінці більше, ніж достатньо.

Жадібність

І ні, в цьому випадку не йдеться про те, що чоловік не хоче купувати нову модель смартфона або не дає гроші на сумочку з нової колекції модного дизайнера. Тут про жадібність у життєвому плані. Купівля дешевого квитка у довгу поїздку – відмова у комфорті. Відмова заплатити гроші за медичну послугу, яка значно полегшить стан – байдужість до болю. "Навіщо тобі взагалі косметика, парфуми, білизна?" - іноді ці питання теж відносять до жадібності, якщо ці предмети справді необхідні.

Економність – це добре, коли вона справді має сенс. Але, якщо чоловік жаліє на свою кохану жінку кожну копійку і регулярно пропонує їй все, що дешевше, але набагато гірше – це прямий крок до розлучення.

Відсутність підтримки

Жінка буде щасливою з чоловіком, коли він її підтримує. Вона хоче поставити кар'єру на паузу та зайнятися малюком – він візьме на себе матеріальне питання. Вона хоче здобути другу освіту - він надасть їй підтримку.

А ось постійні закиди за те, що не обслужила, не приготувала обід, не попрасувала сорочку чи в стилі: "Від чого ти втомилася, ти ж із дітьми вдома сидиш!" або "Ні, я не сидітиму з дитиною, це твій обов'язок", "Навіщо тобі освіта, якщо ти вдома сидиш?", "Ні, тобі не потрібні права на керування авто" - все це чітко вказує жінці, що вона знаходиться поруч не з партнером, а з деспотом. Без підтримки чоловіка вона стане нещасливою і йому цього ніколи не пробачить.