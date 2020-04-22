Синоптики резко изменили прогноз на май в Украине: грядет засуха

Погода в Украине в мае (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в мае будет сухой и довольно жаркой

Погода в Украине в мае этого года будет очень засушливой. Синоптики резко изменили прогноз на последний месяц весны, и судя по новых таблицах погоды, дожди в стране закончатся вместе с апрелем. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Gismeteo.

Так, в первые двадцать дней мая будет буквально два - максимум четыре дня с дождями. Погода будет преимущественно солнечной, малооблачной с высокими значениями на термометре.

Судя по таблицам погоды на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова, май начнется с существенного потепления до +22+23 градусов, но в некоторых областях 1 мая возможен дождь. Далее осадки вероятны 5 мая, и потом аж после 17 числа.

Температура в основном будет высокой - с +18 до +26 градусов, но вероятны и несколько дней похолодания до +13. Ночью в основном тепло - около +10 градусов.

При этом в мае будет довольно много безоблачных дней с высокими температурными показателями, что после бесснежной зимы и скупых на дожди первых месяцев весны может ощутимо высушить землю.

Погода в Украине на месяц (фото: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Accuweather в прогнозе на месяц (для Киева) также показывают скудное количество осадков, высокую температуру и много безоблачных дней в первой половине мая.

Погода в Киеве в мае (фото: accuweather.com)

Ранее мы писали, что народный синоптик дал не очень утешительный прогноз на лето в Украине. Оно будет с грозами, градом и сильной жарой.