Вся правда про цукерки "П’яна вишня", яку замовчують
Цукерки "П’яна вишня" - це класика, знайома багатьом українцям з дитинства, символ святкового столу чи приємний сувенір. Проте за цим ностальгічним та спокусливим образом ховаються деякі аспекти, про які виробники зазвичай не говорять голосно.
РБК-Україна (проект Styler) розповість про приховану небезпеку цих цукерок, які всі замовчують.
Чому ці цукерки не можна зазвати безпечними
Перше, про що варто пам'ятати, - це надзвичайно високий вміст цукру. Хоча в центрі цукерки знаходиться ягода, її користь часто нівелюється цукровим сиропом, в якому вона вимочується, можливою помадною начинкою та самою шоколадною глазур'ю (яка теж містить багато цукру). Напис "вишня в шоколаді" створює ілюзію відносно натурального десерту, але по факту, левову частку продукту складають саме прості вуглеводи. Регулярне споживання таких цукрових "бомб" сприяє набору ваги, негативно впливає на рівень цукру в крові та стан зубів.
Калорійність та питання до складу
Високий вміст цукру в поєднанні з жирами (з какао-масла в якісній глазурі, або з його замінників - у дешевшій) робить ці цукерки дуже калорійними. Кілька невеликих цукерок можуть непомітно додати значну кількість калорій до денного раціону.
Окреме питання - якість інгредієнтів, про яку часто "замовчують" за яскравою обгорткою.
Шоколадна глазур
Чи завжди це справжній шоколад з високим вмістом какао-масла? Чи це кондитерська глазур на основі дешевших рослинних жирів (пальмової чи кокосової олії), яка не має користі справжнього шоколаду?
Алкоголь
Чи використовується натуральний лікер, коньяк, чи це лише спирт з ароматизаторами? Інформація на етикетці може бути розмитою.
Вишня
Якість самої ягоди, наявність консервантів у сиропі (як діоксид сірки, що може викликати алергію у чутливих людей) – про це споживач рідко замислюється.
Добавки
Ароматизатори, емульгатори, стабілізатори – чим дешевший продукт, тим ймовірніша їх наявність.
Наскільки "п'яна" ця вишня?
Назва цукерок прямо вказує на наявність алкоголю. Хоча його кількість у кожній окремій цукерці зазвичай невелика і не здатна викликати сп'яніння у дорослої людини, є кілька "але", про які не говорять:
Смак vs Вміст
Часто яскравий "алкогольний" смак досягається більше за рахунок ароматизаторів, ніж реального вмісту якісного алкоголю.
Діти
Батькам варто бути вкрай обережними і не давати такі цукерки дітям, навіть якщо здається, що алкоголю там мізер. Для дитячого організму будь-яка доза спирту є небажаною.
Водії та люди, що уникають алкоголю
Хоча ризик перевищити допустиму норму алкоголю в крові, з'ївши кілька цукерок, мінімальний, сам факт вживання продукту з алкоголем (або його імітацією) може бути неприйнятним з особистих чи релігійних переконань, або створити проблеми при нульовій толерантності до алкоголю за кермом.
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