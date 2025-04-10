ua en ru
Чт, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вся правда про цукерки "П’яна вишня", яку замовчують

Четвер 10 квітня 2025 11:46
UA EN RU
Вся правда про цукерки "П’яна вишня", яку замовчують Фото: В чому небезпека цукерок "П’яна вишня" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Цукерки "П’яна вишня" - це класика, знайома багатьом українцям з дитинства, символ святкового столу чи приємний сувенір. Проте за цим ностальгічним та спокусливим образом ховаються деякі аспекти, про які виробники зазвичай не говорять голосно.

РБК-Україна (проект Styler) розповість про приховану небезпеку цих цукерок, які всі замовчують.

Чому ці цукерки не можна зазвати безпечними

Перше, про що варто пам'ятати, - це надзвичайно високий вміст цукру. Хоча в центрі цукерки знаходиться ягода, її користь часто нівелюється цукровим сиропом, в якому вона вимочується, можливою помадною начинкою та самою шоколадною глазур'ю (яка теж містить багато цукру). Напис "вишня в шоколаді" створює ілюзію відносно натурального десерту, але по факту, левову частку продукту складають саме прості вуглеводи. Регулярне споживання таких цукрових "бомб" сприяє набору ваги, негативно впливає на рівень цукру в крові та стан зубів.

Калорійність та питання до складу

Високий вміст цукру в поєднанні з жирами (з какао-масла в якісній глазурі, або з його замінників - у дешевшій) робить ці цукерки дуже калорійними. Кілька невеликих цукерок можуть непомітно додати значну кількість калорій до денного раціону.

Окреме питання - якість інгредієнтів, про яку часто "замовчують" за яскравою обгорткою.

Шоколадна глазур

Чи завжди це справжній шоколад з високим вмістом какао-масла? Чи це кондитерська глазур на основі дешевших рослинних жирів (пальмової чи кокосової олії), яка не має користі справжнього шоколаду?

Алкоголь

Чи використовується натуральний лікер, коньяк, чи це лише спирт з ароматизаторами? Інформація на етикетці може бути розмитою.

Вишня

Якість самої ягоди, наявність консервантів у сиропі (як діоксид сірки, що може викликати алергію у чутливих людей) – про це споживач рідко замислюється.

Добавки

Ароматизатори, емульгатори, стабілізатори – чим дешевший продукт, тим ймовірніша їх наявність.

Наскільки "п'яна" ця вишня?

Назва цукерок прямо вказує на наявність алкоголю. Хоча його кількість у кожній окремій цукерці зазвичай невелика і не здатна викликати сп'яніння у дорослої людини, є кілька "але", про які не говорять:

Смак vs Вміст

Часто яскравий "алкогольний" смак досягається більше за рахунок ароматизаторів, ніж реального вмісту якісного алкоголю.

Діти

Батькам варто бути вкрай обережними і не давати такі цукерки дітям, навіть якщо здається, що алкоголю там мізер. Для дитячого організму будь-яка доза спирту є небажаною.

Водії та люди, що уникають алкоголю

Хоча ризик перевищити допустиму норму алкоголю в крові, з'ївши кілька цукерок, мінімальний, сам факт вживання продукту з алкоголем (або його імітацією) може бути неприйнятним з особистих чи релігійних переконань, або створити проблеми при нульовій толерантності до алкоголю за кермом.

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
цукерки Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Постраждали шість регіонів, але більшість цілей збито. Що відомо про атаку РФ по Україні
Постраждали шість регіонів, але більшість цілей збито. Що відомо про атаку РФ по Україні