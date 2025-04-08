Названо найшкідливіші снеки, якими завалені українські магазини
Снеки давно стали невіддільною частиною нашого життя - вони зручні, смачні та завжди під рукою. Але за привабливою упаковкою часто ховаються небезпечні інгредієнти, які можуть шкодити здоров’ю навіть при помірному споживанні.
Які найшкідливіші снеки масово продаються в українських супермаркетах, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Картопляні чипси
Лідер серед "смаковитих отрут". Виробляються у фритюрі, часто з гідрогенізованих олій, що містять трансжири - прямий шлях до проблем із серцем і судинами. Крім того, в них додають глутамат натрію, барвники та ароматизатори. При термічній обробці утворюється акриламід - потенційно канцерогенна речовина.
Кукурудзяні палички зі смаковими добавками
На перший погляд - нешкідливий перекус. Але якщо подивитися на склад, знайдете цукор, підсилювачі смаку, барвники та порошкове молоко сумнівної якості. Часто містять пальмову олію та сіль у кількостях, що перевищують добову норму.
Сухарики та снеки з "м’ясним" або "сирним" смаком
Популярні серед молоді, але склад - далекий від натуральності. В них зазвичай повно глутамату натрію, екстрактів дріжджів, харчових барвників, консервантів та ароматизаторів ідентичних натуральним. Регулярне вживання таких продуктів може спричинити головний біль, порушення сну та уваги, особливо у дітей.
Снеки до пива - сушена риба, кальмари, м’ясні закуски
Більшість цих продуктів проходить хімічну обробку, містить великий вміст солі, консервантів, стабілізаторів і підсилювачів смаку. Вживання таких закусок створює надмірне навантаження на нирки та печінку.
Готовий попкорн з ароматизаторами
Особливо шкідливі мікрохвильові версії. Вони містять штучне вершкове масло, яке виділяє токсичні речовини при нагріванні. Деякі ароматизатори навіть пов’язують із респіраторними захворюваннями в людей, що регулярно вдихають їх пари під час приготування.
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В матеріалі використані джерела - Strona Zdrowia, Eat this, not That, Nutrients.
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