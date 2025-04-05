Названо найшкідливіше печиво, яким завалені українські магазини

Українські супермаркети рясніють яскравими упаковками різноманітного печива, яке приваблює покупців своїм виглядом і смаком. Але чи замислювалися ви, наскільки шкідливими можуть бути ці ласощі?

Печиво з трансжирами

Багато видів промислового печива містять трансжири - гідрогенізовані рослинні олії, що використовуються для продовження терміну придатності та поліпшення текстури продукту. Вони підвищують рівень "поганого" холестерину, що може спричиняти серцево-судинні захворювання. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) неодноразово закликала до обмеження вживання трансжирів, проте вони досі широко використовуються в дешевому печиві.

"90% печива, яке реалізується, є потенційно небезпечним, тому що там є борошно вищого ґатунку, величезна кількість цукру і рослинні олії або маргарин, або кондитерський жир, або замінник жиру", - розповідає експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко.

Якщо на маркуванні написано: "рослинні жири в твердому стані", "олія вибілена", "олія рафінована", "маргарин", "кондитерський жир", "замінник вершкового масла" - таке печиво купувати не треба!

Серед таких продуктів особливо виділяється печиво "Марія" деяких вітчизняних виробників, а також популярне глазуроване печиво "Ювілейне". Вони містять значну кількість пальмової олії та гідрогенізованих жирів, що робить їх особливо небезпечними для серцево-судинної системи.

Надмірний цукор та підсолоджувачі

Багато магазинного печива містить велику кількість цукру, що провокує розвиток ожиріння, діабету та проблеми із зубами. Щоб здешевити виробництво, виробники можуть використовувати штучні підсолоджувачі, зокрема аспартам, сахарин або цикламати, які викликають суперечки серед науковців через можливі негативні наслідки для організму.

Серед особливо "солодких" видів варто виділити печиво "Барні" та "Чоко Пай", які містять не тільки велику кількість цукру, а й синтетичні підсолоджувачі, які можуть негативно впливати на обмін речовин.

Хімічні ароматизатори та барвники

Часто в печиві можна знайти синтетичні ароматизатори та барвники, які роблять продукт привабливішим, але можуть викликати алергію або навіть токсичну дію на організм при надмірному споживанні. Деякі з них, наприклад, тартразин (E102) або понсо 4R (E124), вважаються потенційно небезпечними.

Особливої уваги потребують кремові печива, такі як "Орбіта" або "Чарівний смак", які містять синтетичні барвники та стабілізатори, що можуть викликати алергічні реакції, особливо у дітей.

Альтернатива - корисне печиво

Щоб уникнути небезпечного впливу, варто уважно читати склад продукту перед покупкою. Найкращий варіант - обирати печиво без трансжирів, з мінімальною кількістю штучних добавок, або ж готувати домашнє печиво з натуральних інгредієнтів.

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