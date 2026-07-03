Окупанти в Криму готуються до висадки десанту ЗСУ

Через активні дії ЗСУ щодо блокування півострова, окупанти в Криму провели спеціальні штабні ігри. Готувались відбивати атаку ЗСУ на випадок висадки десанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Insider .

Згідно із метаріалом публікації, російський військовий експерт, полковник запасу Віктор Мураховський взяв участь в оперативній командно-штабній військовій грі "Кримська побудка". В рамках гри розглядались можливі атаки ЗСУ для звільнення Криму від російських загарбників.

"Штаби відповідно до сценарію були організовані з офіцерів (у запасі та відставці) наших збройних сил. "Синя" сторона діяла нестандартно, широко застосовуючи новітні засоби виявлення та ураження. "Червона" сторона була змушена діяти "з оборони". Загалом навчання пройшли завдяки організаторам злагоджено, на високому рівні", - повідомив військовий РФ.

Як зазначає The Insider, до публікації Мураховський додав топографічну карту Криму та прилеглої акваторії Чорного моря в системі координат 1942 року (СК-42), яка використовується в російському графічному редакторі "Равелін" для силових структур.

На карті видно численні сині стрілки та маршрути, що пролягають з боку Одеси та північно-західної частини Чорного моря до Криму, а також червоні оборонні позиції навколо Севастополя, північного та східного Криму, включаючи район Керчі та Керченської протоки.

Штабний розбір ситуації при можливій атаці ЗСУ на окупантів в Криму (фото: The Insider)

The Insider наголошує, що, судячи з публікації Мураховського та доданої карти, у сценарії моделювалася не класична десантна операція часів Другої світової війни, а сучасна операція з масовим застосуванням безпілотників, далекобійної високоточної зброї та швидкісних катерів.