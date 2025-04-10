Вся правда о конфетах "Пьяная вишня", которую умалчивают

Конфеты "Пьяная вишня" - это классика, знакомая многим украинцам с детства, символ праздничного стола или приятный сувенир. Однако за этим ностальгическим и соблазнительным образом скрываются некоторые аспекты, о которых производители обычно не говорят громко.

РБК-Украина (проект Styler) расскажет о скрытой опасности этих конфет, которые все умалчивают.

Почему эти конфеты нельзя назвать безопасными

Первое, о чем стоит помнить, - это чрезвычайно высокое содержание сахара. Хотя в центре конфеты находится ягода, ее польза часто нивелируется сахарным сиропом, в котором она вымачивается, возможной помадной начинкой и самой шоколадной глазурью (которая тоже содержит много сахара). Надпись "вишня в шоколаде" создает иллюзию относительно натурального десерта, но по факту, львиную долю продукта составляют именно простые углеводы. Регулярное потребление таких сахарных "бомб" способствует набору веса, негативно влияет на уровень сахара в крови и состояние зубов.

Калорийность и вопросы к составу

Высокое содержание сахара в сочетании с жирами (из какао-масла в качественной глазури, или из его заменителей - в более дешевой) делает эти конфеты очень калорийными. Несколько небольших конфет могут незаметно добавить значительное количество калорий к дневному рациону.

Отдельный вопрос - качество ингредиентов, о котором часто "умалчивают" за яркой оберткой.

Шоколадная глазурь

Всегда ли это настоящий шоколад с высоким содержанием какао-масла? Или это кондитерская глазурь на основе дешевых растительных жиров (пальмового или кокосового масла), которая не имеет пользы настоящего шоколада?

Алкоголь

Используется ли натуральный ликер, коньяк, или это только спирт с ароматизаторами? Информация на этикетке может быть размытой.

Вишня

Качество самой ягоды, наличие консервантов в сиропе (как диоксид серы, который может вызвать аллергию у чувствительных людей) - об этом потребитель редко задумывается.

Добавки

Ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы - чем дешевле продукт, тем вероятнее их наличие.

Насколько "пьяная" эта вишня?

Название конфет прямо указывает на наличие алкоголя. Хотя его количество в каждой отдельной конфете обычно небольшое и не способно вызвать опьянение у взрослого человека, есть несколько "но", о которых не говорят:

Вкус vs Содержимое

Часто яркий "алкогольный" вкус достигается больше за счет ароматизаторов, чем реального содержания качественного алкоголя.

Дети

Родителям стоит быть крайне осторожными и не давать такие конфеты детям, даже если кажется, что алкоголя там мизер. Для детского организма любая доза спирта является нежелательной.

Водители и люди, избегающие алкоголя

Хотя риск превысить допустимую норму алкоголя в крови, съев несколько конфет, минимален, сам факт употребления продукта с алкоголем (или его имитацией) может быть неприемлемым по личным или религиозным убеждениям, или создать проблемы при нулевой толерантности к алкоголю за рулем.