Вся правда о молоке: вот как на самом деле оно влияет на здоровье

С детства нас приучили, что молоко очень полезно для здоровья и должно обязательно входить в ежедневный рацион. Но все чаще мы можем встретить в меню кафе или ресторанов блюда на растительном или безлактозном молоке. Так что неужели молоко не столь полезно, как мы привыкли о нем думать?

О том, как именно влияет молоко на здоровье, пишет ресурс Eat This, Not That .

Молоко может помочь укрепить кости

По словам врача Лорен Манакер, молоко содержит питательные вещества, поддерживающие здоровье костей, такие как кальций, магний и цинк.

Согласно отчету, опубликованному в Nutrients, исследователи считают, что молоко помогает поддерживать костную массу и предотвратить остеопороз - распространенную проблему, возникающую с возрастом.

В другом отчете за 2022 год отмечено, что сочетание кальция и белка в молоке имеет решающее значение для здоровья костей. И что дети и пожилые люди особенно нуждаются в этом напитке, потому что они больше склонны к переломам.

Обогащает организм белком

Молочные продукты могут быть отличным источником высококачественного белка, но многие люди отказываются от этого напитка из-за высокого содержания жира. Однако этим они уменьшают поступление белка в организм.

Стандартная чашка цельного молока дает около 8 граммов качественного белка. А вот миндальное молоко дает всего 1 грамм.

Поддерживает иммунитет

По словам Манакера, молоко также может помочь укрепить вашу иммунную систему благодаря таким питательным веществам, как цинк и витамин А.

Она отмечает, что витамин А важен как для иммунного здоровья, так и для зрения. Поэтому дети должны получать этот микроэлемент с самого раннего возраста.

Исследования также показывают, что цинк полезен иммунитету, а в сочетании с витамином А они могут помочь иммунной функции кишечника и верхних дыхательных путей.

Обогащает витамины группы В

Употребление только одного стакана молочного молока может дать организму полезный заряд нескольких типов витаминов группы В. B12 наиболее заметен в молоке, он может помочь нервным клеткам и кровеносным сосудам.

В молоке содержится рибофлавин - B2, ниацин - B3, биотин - B7, а фолат - B9. Несмотря на то, что их там немного, употребление молока увеличит их ежедневную дозу.

Провоцирует усиленное употребление насыщенных жиров

Вместе с полезными эффектами на здоровье молоко оказывает также и негативные последствия. Оно может спровоцировать большее потребление насыщенных жиров.

Чашка цельного молока содержит примерно 4,5 г насыщенного жира, а 1% молока содержит лишь около 1,5 г. Употребление небольшого количества насыщенных жиров безвредно, но диеты с высоким их содержанием могут способствовать повышению уровня холестерина и риску сердечных болезней.

Это не значит, что вы должны отказаться от молока, но кардиологи рекомендуют ограничиться до 13 граммов насыщенных жиров в день (или до 5-6% ежедневных калорий).

Возможна непереносимость лактозы

У некоторых людей есть непереносимость лактозы. При этом нарушении организм не в состоянии перерабатывать сахар, содержащийся в молоке и других молочных продуктах, что может привести к расстройству желудка, вздутию живота, запору, диарее или другому кишечному дискомфорту.

Эта проблема, как правило, не дает долгосрочных последствий. Но это означает, что употребление молока для таких больных может иметь неприятные последствия.