ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Вся в хлопотах". В Чернобыле показали "пушистую красавицу"

Чернобыль, Среда 24 апреля 2024 08:46
UA EN RU
"Вся в хлопотах". В Чернобыле показали "пушистую красавицу" В Чернобыле живут белки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльской зоне отчуждения наблюдается большое разнообразие флоры и фауны, включая многие виды вернувшихся после катастрофы животных. Одним из таких видов есть белка.

Фотографию животного в зоне отчуждения показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Чернобыльского заповедника в Facebook.

Что известно о "пушистой красавице" в заповеднике

Пик размножения для белки выпадает весной.

"То есть, как ни крути, а конец и начало года у белки - весь в хлопотах: или уже растишь детей, или готовишься к их рождению", - говорится в сообщении.

Белки оказались относительно устойчивыми к воздействию радиации и стали одними из символов возрождения природы в районе, после того как люди покинули зону.

Они являются древесными грызунами и в основном активны в дневное время и принадлежат к семье грызунов и обычно проводят большинство своего времени на деревьях, где живут и охотятся.

Белки питаются преимущественно семенами и плодами, а также другой растительной пищей. Они распространены в лесах Европы, Азии и Америки, и насчитывают многие виды.

Они главным образом питаются орехами, семенами, фруктами и другими частями растений, а также, иногда, случайно могут потреблять животную пищу, такую как насекомые, яйца, птенцы и другие мелкие животные.

Эти грызуны в природе обычно живут от 5 до 10 лет, но в неволе этот период может увеличиться почти вдвое, почти до 20 лет.

&quot;Вся в хлопотах&quot;. В Чернобыле показали &quot;пушистую красавицу&quot;Белка в Чернобыле попала на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, ранее мы рассказывали, что собаки из Чернобыля с уникальной ДНК могут научить человечество новым приемам выживания.

Кстати, волки из Чернобыля могут помочь в борьбе с раком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль Животные
NEWS
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине
Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине