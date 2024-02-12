Вовки з Чорнобиля можуть допомогти у боротьбі з раком, - вчені

Вовки з Чорнобильської зони, що зазнають підвищеного впливу радіації впродовж усього життя, можуть допомогти людству боротися з онкологічними захворюваннями.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: IFLScience, Sky News, World Health Organization, American Cancer Society.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про спостереження за чорнобильськими вовками та результати проведених науковцями досліджень.

Ситуація з онкологією у світі

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ще до 2050 року число випадків раку у світі може збільшитись на 77%.

В Американському онкологічному товаристві зазначають, що лише у США в 2024 році очікується 2 001 140 нових випадків раку та близько 611 720 смертей, спричинених цим захворюванням.

Водночас в ЄС експерти передбачають близько 1 270 800 смертей від раку в 2024 році.

Яке дослідження проводили з чорнобильськими вовками

У 2014 році дослідники з Принстонського університету в США відвідали Чорнобиль і наділи на вовків спеціальні радіоошийники, які дозволили:

відстежувати переміщення деяких тварин

визначити, наскільки вовки піддаються радіації

Крім того, вчені взяли у тварин зразки крові, щоб зрозуміти - як тіла вовків реагують на радіацію, яка викликає рак.

Що дізнались вчені про вовків з Чорнобильської зони

Результати проведених спостережень виявили, що чорнобильські вовки піддаються впливу радіації у понад 11,28 міліберів щодня впродовж усього життя, що у понад шість разів перевищує безпечну для людини межу.

Дослідники також встановили, що вовки мають змінену імунну систему (подібно до хворих на рак, які проходять променеву терапію). Тобто імунна система цих тварин змогла адаптуватися й зазнати мутацій, необхідних для виживання у таких умовах.

Крім того, певні частини генетичної інформації вовків здались науковцям стійкими до підвищеного ризику онкологічних захворювань.

Йдеться про те, що вовки з Чорнобильської зони могли певною мірою розвинути стійкість до раку, що в майбутньому може допомогти вченим боротися з раковою хворобою в людей.