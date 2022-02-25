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В ВСУ рассказали, как просто отличить врага: информацию просят распространить

Автор: Светлана Мащенко

После вторжения российских войск в Украину в ВСУ рассказали, как отличить врага по его языку. Особенно это актуально после вторжения в города Украины, в частности Киев, диверсионно-разведывательных групп врага.

Об этом рассказали в ВСУ.

В ведомстве предупредили, что украинские военнослужащие общаются только на украинском, пусть и не идеальном.

"Украинские военные общаются исключительно на украинском, чтобы выявлять и отличать врага", - сообщили в ВСУ.

Вооруженные силы просят распространить эту информацию.

Ранее мы писали, как изготовить коктейль "Молотова" дома собственными силами.

Также в ГСЧС рассказали, как надо вести себя в зоне боевых действий что можно и нельзя делать.

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Вооруженные силы Украины