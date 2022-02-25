ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 11:49
Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать Фото: Как вести себя в зоне боевых действий (t.me/Tsaplienko)
Автор: Светлана Мащенко

После вторжения России и Украины утром 24 февраля российские военные изо всех сил пытаются прорваться на улицы городов. Поэтому в ГСЧС напоминают о правилах поведения в зоне, где ведутся боевые действия.

Что можно и нельзя делать в зоне боевых действий - читайте ниже в материале Styler.

"Помните, что в критический момент необходимо быть собранными и сфокусированными, не реагировать на возможные провокации. От этого зависит ваша безопасность", - напомнили спасатели.

Что можно и нужно делать:

  • Носить с собой документ, удостоверяющий личность.
  • Держать в кармане одежды записи о группе крови и о возможных проблемах со здоровьем.
  • Стараться как можно меньше находиться вне жилья и работы, избегать мест скопления людей.
  • По возможности избегать демонстрации патриотической атрибутики: это может спровоцировать агрессора.
  • Помнить, где расположены ближайшие от дома, работы или мест, которые вы часто посещаете, хранилища и укрытия.

Ни в коем случае нельзя:

  • Сообщать о своих планах малознакомым людям, не спорить с ними.
  • Избегать колонн техники и не стоять возле военных машин.
  • Не фотографировать и не снимать видео в присутствии людей в военной форме.
  • Не наблюдать за ходом военных действий, прятаться сразу, как услышите выстрелы.
  • Не носить с собой оружие, не показывать военным ничего, что даже по форме может напоминать оружие.
  • Не подбирать брошенного оружия или боеприпасов.
  • Не касаться взрывоопасных или просто неизвестных чужих вещей, потому что обычные бытовые предметы могут быть заминированы.
  • Не носить армейскую форму, камуфлированную одежду или одежду с шевронами. Предпочитать одежду темных цветов, что не привлекает внимания.

Напомним, что 25 февраля на Оболони в Киеве была обезврежена диверсионно-разведывательная группа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога