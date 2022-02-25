В Киеве на Оболони обезвредили вражескую ДРГ

Сегодня, 25 февраля в Киеве в Оболонском районе обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Позже Сухопутные войска заявили о ее уничтожении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.