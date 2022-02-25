В ЗСУ розповіли, як просто відрізнити ворога: інформацію просять поширити
Фото: Солдати Національної гвардії України (Getty Images)
Після вторгнення російських військ в Україну в ЗСУ розповіли, як відрізнити ворога за його мовою. Особливо це актуально після вторгнення в міста України, зокрема Київ, диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Про це розповіли в ЗСУ.
У відомстві попередили, що українські військовослужбовці спілкуються лише українською, нехай і не ідеальною.
"Українські військові спілкуються виключно українською, щоб виявляти та відрізняти ворога", - повідомили в ЗСУ.
Збройні сили просять поширити цю інформацію.
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