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В ЗСУ розповіли, як просто відрізнити ворога: інформацію просять поширити

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П'ятниця 25 лютого 2022 13:39
В ЗСУ розповіли, як просто відрізнити ворога: інформацію просять поширити Фото: Солдати Національної гвардії України (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Після вторгнення російських військ в Україну в ЗСУ розповіли, як відрізнити ворога за його мовою. Особливо це актуально після вторгнення в міста України, зокрема Київ, диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це розповіли в ЗСУ.

У відомстві попередили, що українські військовослужбовці спілкуються лише українською, нехай і не ідеальною.

"Українські військові спілкуються виключно українською, щоб виявляти та відрізняти ворога", - повідомили в ЗСУ.

Збройні сили просять поширити цю інформацію.

В ЗСУ розповіли, як просто відрізнити ворога: інформацію просять поширити

Раніше ми писали, як виготовити коктейль "Молотова" вдома власними силами.

Також в ДСНС розповіли, як треба поводитися в зоні бойових дій, що можна і не можна робити.

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