В ВСУ рассказали, как карантин повлияет на осенний призыв 2020

Карантинное зонирования Украины не влияет на ход осеннего призыва 2020 года. В настоящее время проблем с доставкой призывников в армию нет. При этом призывники, которые приезжают в военную часть, проходят 14-дневную обсервацию.

Об этом заявил начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко, сообщает АрмияInform.

Он также отметил, что если в каком-то регионе поезда не останавливаются из-за расположения в "красной" зоне, то призывников везут на другую станцию, откуда привозят в воинскую часть.

Во время обсервации у прибывших призывников не будет никаких контактов с военнослужащими, которые уже находятся в части. Они будут проживать в отдельном помещении. Также занятия и питание у них будет проходить в другое время.

При первых признаках респираторного заболевания призывников сразу же будут отправлять в военное лечебное учреждение.

Напомним, что в Украине с 14 ноября, вводится карантин выходного дня. Предварительно он будет действовать три недели, до 30 ноября. Но в дальнейшем правительство может его продлить.

При этом вместо адаптивного карантина по всей территории Украины будут ограничения, которые действовали в "оранжевой" зоне.

Ранее стало известно, будут ли работать парикмахерские и салоны красоты во время карантина выходного дня.