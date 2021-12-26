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В ВСУ рассказали, чем будут кормить бойцов на Новый год

Автор: Роман Мирончук

Война войной, а праздники никто не отменял. Повара бригад уже разработали праздничное меню для украинских защитников. При этом меню составляли по желанию военных.

Чем будут угощать военных и что будет в праздничном меню, рассказали на Facebook-странице ООС.

Повар батальона одной из механизированных бригад заранее составляет праздничное меню. По словам Ольги, на новогоднем столе будет несколько видов салатов.

Стало известно, чем будут кормить украинских бойцов на Новый год (фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Наши ребята в плане праздничного стола консерваторы - заказали блюда "как в детстве" - оливье, селедку под шубой, "мимозу". Поэтому буду удовлетворять их гастрономические капризы, тем более продукты из каталога позволяют приготовить это все", - отметила девушка.

Стало известно, чем будут кормить украинских бойцов на Новый год (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Она также добавила, что будет готовить и салат из крабовых палочек. Среди основных блюд будет запеченное мясо, котлеты и жареная рыба. Ольга взялась делать и "перепичку" с картофелем и капустой.

Стало известно, чем будут кормить украинских бойцов на Новый год (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Бойцы признались, что на десерт мечтают о домашнем Наполеоне.

"Жена всегда готовит этот торт. Для меня и праздник не праздник без Наполеона", - отметил военнослужащий Владимир.

Это в тайне передали Ольге, на что она ответила, что исполнит эту "сладкую мечту", поскольку все ингредиенты для этого есть.

Стало известно, чем будут кормить украинских бойцов на Новый год (видео: facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, эксперты рассказали, как не переесть за праздничными столами.

Мы также писали о том, что в Украине традиционно подорожали продукты к Новому году.

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