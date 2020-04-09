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Штурмовая бригада ВСУ провела учения: впечатляющее видео

STYLERЖизнь    09.04.2020 - 10:12
Штурмовая бригада ВСУ провела учения: впечатляющее видео
Учения ВСУ показали на видео (Коллаж РБК-Украина)

В сети появилось видео с мощными учениями 10-ой штурмовой бригады ВСУ

Украинские военные провели масштабные учения, которые показали на видео. В ролике показаны учения военнослужащих 10-ой штурмовой бригады "Эдельвейс". Съемки сделаны при помощи камеры GoPro.

Украинские бойцы на видео тренируются в стрельбе из стрелкового автоматического оружия на полигоне, передвигаются в полевых условиях на БМП, перемещают "раненых" на носилках и оказывают им помощь. Ролик опубликован на странице 10 горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.

"Обучение – залог успеха", – подписали видеоролик.

Отметим, что ролик набрал огромное количество "лайков" и перепостов.

Украинские военные провели масштабные учения (facebook)

Как мы ранее писали, украинские военные на фронте записали видеообращение к гражданам с призывом соблюдать карантин из-за коронавируса и оставаться в своих домах, чтобы противодействовать дальнейшему распространению опасной болезни. А сами воины в это время прикроют соотечественников от опасности иного рода.

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