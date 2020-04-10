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Украинские военные получили уникальное мощное оружие

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 14:18
Украинские военные получили уникальное мощное оружие
Украинские бойцы получили мощное оружие (Коллаж РБК-Украина, источник фото: ukroboronprom.com.ua)

Украинские военнослужащие получили пожарные танки от Укроборонпрома

Вооруженные силы Украины получили от Львовского бронетанкового завода, входящий в состав госконцерна Укроборонпром, партию танков под названием ГПМ-54. Эти машины считаются пожарными. Новая партия будет передана военным уже в конце этого месяца. Об этом сообщает Укроборонпром.

В ГПМ-54 установлено новое гидравлическое оборудование европейских производителей для обеспечения управления лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины.

Также на пожарную машину установили новое бульдозерное оборудование с грейдерным положением, доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и во время движения.

Украинские военные получили уникальное мощное оружиеВСУ получили ГПМ-54 от укроборонпрома (Скриншот)

Директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук рассказал, что предприятие загружено контрактами в рамках государственного оборонного заказа до августа 2020 года.

"Чаще всего это ремонт и модернизация танков Т-64 для нужд военных. Однако мы надеемся к тому времени получить новый государственный оборонный заказ, чтобы иметь возможность работать и в дальнейшем бесперебойно обеспечивать военных качественно отремонтированной бронетехникой", – отметил Андрощук.

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