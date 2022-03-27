UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)

Фото: Так выглядит Тростянец после вторжения оккупантов (t me dsszzi_official)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков. Освобождение города стало заслугой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ей помогли бойцы территориальной обороны и местные партизаны.

Как выглядит город после нашествия врага показал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Официально Наконец-то Тростянец освобожден от орков! Спасибо ВСУ и всем причастным!" - подписал он снимки.

Тростянец сейчас выглядит так после изгнания оккупантов (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Отмечается, что пока связи в городе Тростянец почти нет.

"Поэтому информирование о раздаче гуманитарной помощи будет проходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается", - сообщил Живицкий.

Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными. В городе просят всех жителей быть максимально осторожными.

О подозрительных предметах нужно сообщать нашим военным.

Читайте также, эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины