ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: как сейчас выглядит город (фото)

"Официально Наконец-то Тростянец освобожден от орков! Спасибо ВСУ и всем причастным!" - подписал он снимки.

Тростянец сейчас выглядит так после изгнания оккупантов (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Отмечается, что пока связи в городе Тростянец почти нет.

"Поэтому информирование о раздаче гуманитарной помощи будет проходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается", - сообщил Живицкий.

Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными. В городе просят всех жителей быть максимально осторожными.

О подозрительных предметах нужно сообщать нашим военным.