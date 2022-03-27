ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: як зараз виглядає місто (фото)

"Офіційно нарешті Тростянець звільнений від орків! Дякую ВСУ і всім причетним!" - підписав він знімки.

Тростянець зараз виглядає так після вигнання окупантів (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Відзначається, що поки зв'язку в місті Тростянець майже немає.

"Тому інформування про роздачу гуманітарної допомоги буде проходити завтра наступним чином: по місту будуть їздити машини рятувальників з гучномовцем. Разом з капеланом і місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує", - повідомив Живицький.

Багато об'єктів по місту, в тому числі і лікарня, залишаються замінованими. У місті просять усіх жителів бути максимально обережними.

Про підозрілі предмети потрібно повідомляти нашим військовим.