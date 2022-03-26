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Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)

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Мариуполь, Суббота 26 марта 2022 14:26
Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж) Фото: Мариуполь в марте 2022 (t.me\polkazov)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты уже почти месяц разрушают город Мариуполь. Огонь по городу ведут из разных видов оружия. Точных данных о раненых и погибших пока нет, но по разным данным – количество погибших в Мариуполе перевалило за две тысячи человек.

Часть людей смогла покинуть город – в гуманитарных коридорах, колоннами машин, партизанскимт тропами, с помощью властей или знакомых. Одним из них стал журналист Вячеслав Твердохлеб.

Ему удалось вывезти флешку с фотографиями и видео разрушенного Мариуполя. Он спрятал носитель информации в конфету. Как выглядит сейчас Мариуполь и что происходит в городе – читайте ниже.

"Выжить в месте, где нет воды, связи, никаких коммуникаций… Люди набирали воду из фонтанов, рек и водоема. Рядом десятки трупов. Я провез флешку, не поверите, в конфете", - рассказал Твердохлеб в комментарии для ТСН.

На кадрах фото, которые он смог сохранить – черные дома, массовые разрушения, длинные очереди, замерзшая вода в кранах, скелеты троллейбусов, срезанные деревья и могилы во дворах.

Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)

Фото: facebook.com/tbslav

По городу – воронки от снарядов, сожженные автомобили, земля, песок и пыль – все в одну кучу.

Люди пытаются выехать любыми доступными путями. Некоторые просто идут пешком в направлении выезда из города. С надеждой выбраться.

Вячеслав Твердохлеб рассказал, что в момент авиаудара по Драмтеатру, в подвале находилось более тысячи человек. Часть людей незадолго до удара успели выйти.

"Я спускался туда, когда еще горело, я спустился в подвал, но уже никого не было", - рассказал журналист.

Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)

Фото: facebook.com/tbslav

Уже известно, что в бомбоубежище под театром погибло около 300 человек. Разгрести завалы было очень сложно – оккупанты обстреливали людей, которые пришли на помощь.

Также из горящего Мариуполя удалось выехать еще двум журналистам – Евгению Малолетке и Мстиславу Чернову. Оба работают в AP. Они находились в Мариуполе 20 дней, и благодаря им мир увидел фото разрушенного роддома в Мариуполе.

Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)

Фото: facebook.com/evgeniy.maloletka

Военные сделали все, чтобы фотографы не попали в плен к оккупантам, и помогли им выбраться из города.

"Отсутствие информации в блокаде имеет две цели. Первая – это хаос. Люди не знают, что происходит, и паникуют. Вторая – это безнаказанность. Без информации, поступающей из города, без фотографий разрушенных зданий и умирающих детей, русские войска могли делать все, что хотели. Если бы не журналисты, никто ничего не узнал бы", - рассказал Мстислав Чернов для AP.

Как выглядит теперь город Мариуполь – смотрите в фоторепортаже.

Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Эти кадры разрушенного Мариуполя должны увидеть во всем мире (фоторепортаж)Фото: Мариуполь. Март 2022 (Getty Images)

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