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ВСУ ліквідували відомого бойовика: перші подробиці

STYLERВійна    30.09.2019 - 18:53
ВСУ ліквідували відомого бойовика: перші подробиці
На Донеччині загинув бойовик Трегубов Олександр - всі подробиці і фото (колаж РБК-Україна)

Загиблий бойовик був "нагороджений" "медаллю" ДНР "за особливі заслуги"

На Донеччині загинув бойовик Трегубов Олександр Володимирович, який служив у 3-й бригаді ДНР. Про це розповів український патріот і блогер з окупованих територій "Necro Mancer". Як повідомляється, з початку збройного конфлікту загинуло вже 200 бойовиків.

"Трегубов Олександр Володимирович. 3-я бригада ДНР. Місце проживання – Горлівка. Народився 16/07/1987. Загинув 29/09/2019, імовірно, в Озеряновке (селище на південно-західній околиці Горлівки - ред.)", - написав блогер.

ВСУ ліквідували відомого бойовика: перші подробиці

На Донеччині загинув бойовик Трегубов Олександр - всі подробиці і фото (скріншот: twitter.com/666_mancer)

Інформація про ліквідацію бойовика взята з соціальної мережі "ВКонтакте", забороненої на території України. Зокрема, про загибель терориста повідомила Оля Бублей (Трегубова) – ймовірно, родичка. А також проросійський паблік "меморіал героїв ДНР/ЛНР".

Олександр Трегубов був "нагороджений" "медаллю" ДНР "за особливі заслуги" і числиться бойовиком незаконних збройних формувань – спецназ "Троя" (3-я бригада ДНР).

На Донеччині загинув бойовик Трегубов Олександр - всі подробиці (фото: twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі помер тяжко поранений боєць ВСУ.

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