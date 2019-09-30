Боевики из минометов обстреляли позиции ООС

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

С начала суток, 30 сентября, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток, 30 сентября, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, из них трижды с применением минометов. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

По сообщению Минобороны, боевики из минометов 82 мм обстреляли украинские позиции вблизи Водяного (9 мин), Зайцевого (10 мин), Шум (10 мин). Также с крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны позиции операции Объединенных сил (ООС) вблизи Новотроицкого, Новомихайловки и Водяного.

О потерях среди украинских военных с начала суток не сообщается.

Напомним, за 29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники 26 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов никто не пострадал.

Также сообщалось, что 28 сентября в "Луганской народной республике" группа детей подорвалась на гранате. Инцидент произошел в селе Черногоровка во время того как дети играли с взрывоопасным предметом. В результате взрыва гранаты ранения получили пять детей.