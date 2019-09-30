ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики из минометов обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия    30.09.2019 - 13:13
Боевики из минометов обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

С начала суток, 30 сентября, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток, 30 сентября, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, из них трижды с применением минометов. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

По сообщению Минобороны, боевики из минометов 82 мм обстреляли украинские позиции вблизи Водяного (9 мин), Зайцевого (10 мин), Шум (10 мин). Также с крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны позиции операции Объединенных сил (ООС) вблизи Новотроицкого, Новомихайловки и Водяного.

О потерях среди украинских военных с начала суток не сообщается.

Напомним, за 29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники 26 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов никто не пострадал.

Также сообщалось, что 28 сентября в "Луганской народной республике" группа детей подорвалась на гранате. Инцидент произошел в селе Черногоровка во время того как дети играли с взрывоопасным предметом. В результате взрыва гранаты ранения получили пять детей.

Боевики применили минометы вблизи Травневого Криклий рассказал, сколько будет стоить восстановление инфраструктуры Донбасса
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь