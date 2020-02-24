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ВСУ героически отбили наступление врага и уничтожили диверсанта (видео)

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Террористы атаковали опорный пункт ВСУ и понесли потери

Украинские военные отбили атаку террористов и уничтожили российского наемника 23 февраля, в воскресенье. Бойцы 93-ой бригады "Холодный яр" героически отбили наступление врага, а тело вражеского наемника эвакуировали с поля боя. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, которое нашим армейцам удалось эвакуировать. Брюки и разгрузка наемника - цвета "русского пикселя". Военные ботинки российского производства. При нем был взведенный автомат, магазины с патронами 5.45 граната РГД-5", - сообщили наши бойцы на странице.

ВСУ отбили атаку терористов ( Facebook)

Украинцы прокомментировали поступок наших военных в комментариях.

  • Як співав один популярний російський співак "был пацан и нет пацана...". 23 февраля відзначив десь із Гіві чи Моторолою. Зі святом защітнічки!
  • Хлопчики рідненькі, вдягайте маски, коли даєте інтерв'ю. Бачите, що коіться. Бережіть себе.
  • Братіки дякую. Україна переможе. Де зараз ви, то моі позиції з 14 по 17 рік. Родін мій позивний .

Скриншот комментариев

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