ВСУ героически отбили наступление врага и уничтожили диверсанта (видео)

Украинские военные отбили атаку террористов и уничтожили российского наемника 23 февраля, в воскресенье. Бойцы 93-ой бригады "Холодный яр" героически отбили наступление врага, а тело вражеского наемника эвакуировали с поля боя. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, которое нашим армейцам удалось эвакуировать. Брюки и разгрузка наемника - цвета "русского пикселя". Военные ботинки российского производства. При нем был взведенный автомат, магазины с патронами 5.45 граната РГД-5", - сообщили наши бойцы на странице.

ВСУ отбили атаку терористов ( Facebook)

Украинцы прокомментировали поступок наших военных в комментариях.

Як співав один популярний російський співак "был пацан и нет пацана...". 23 февраля відзначив десь із Гіві чи Моторолою. Зі святом защітнічки!

Хлопчики рідненькі, вдягайте маски, коли даєте інтерв'ю. Бачите, що коіться. Бережіть себе.

Братіки дякую. Україна переможе. Де зараз ви, то моі позиції з 14 по 17 рік. Родін мій позивний .

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