ВСУ героически отбили наступление врага и уничтожили диверсанта (видео)

Террористы атаковали опорный пункт ВСУ и понесли потери
Украинские военные отбили атаку террористов и уничтожили российского наемника 23 февраля, в воскресенье. Бойцы 93-ой бригады "Холодный яр" героически отбили наступление врага, а тело вражеского наемника эвакуировали с поля боя. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
"Враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, которое нашим армейцам удалось эвакуировать. Брюки и разгрузка наемника - цвета "русского пикселя". Военные ботинки российского производства. При нем был взведенный автомат, магазины с патронами 5.45 граната РГД-5", - сообщили наши бойцы на странице.
ВСУ отбили атаку терористов ( Facebook)
Украинцы прокомментировали поступок наших военных в комментариях.