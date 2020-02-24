ВСУ героїчно відбили наступ ворога і знищили диверсанта (відео)

Терористи атакували опорний пункт ВСУ і понесли втрати
Українські військові відбили атаку терористів і знищили російського найманця 23 лютого, в неділю. Бійці 93-ої бригади "Холодний яр" героїчно відбили наступ ворога, а тіло ворожого найманця евакуювали з поля бою. Про це повідомляється на сторінці бригади в Facebook.
"Ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця, що нашим армійцям вдалося евакуювати. Брюки та розвантаження найманця - кольору "російського пікселю". Військові черевики російського виробництва. При ньому був зведений автомат, магазини з патронами 5.45 граната РГД-5", - повідомили наші бійці на сторінці.
ВСУ відбили атаку терористов ( Facebook)
Українці прокоментували вчинок наших військових в коментарях.