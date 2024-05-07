Вступна кампанія у магістратуру стартувала: головне, що треба знати абітурієнтам

Що треба знати вступникам

Приймальні комісії ВНЗ розпочали реєстрацію для вступу на магістратуру. Якщо абітурієнт не може подати документи особисто, то може зробити це дистанційно, відправивши необхідні документи електронною поштою або іншим каналом звʼязку, визначеним закладом освіти.

При дистанційній реєстрації приймальні комісії прийматимуть тільки заяви-анкети із кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Якщо в анкеті не буде цього підпису, то вступника не допустять до участі в ЄВІ / ЄФВВ.

Для реєстрації у приймальну комісію закладу потрібно подати комплект документів та обрати місто складання в Україні або за кордоном та перелік іспитів.

Підтвердженням реєстрації є виготовлення бланка екзаменаційного листка після подачі всіх даних.

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування триватиме до 29 травня.

Нагадаємо, що у 2024 році основна сесія ЄВІ та ЄФВВ буде проводитися з 24 червня до 15 липня, додаткова - з 31 липня до 14 серпня. Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ пройдуть з 17 по 28 липня.

Що треба врахувати вступникам в магістратуру

Вступники в магістратуру повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Якщо абітурієнт не має такої картки, то приймальна комісія створює її перед початком реєстрації.

Абітурієнтам, які складатимуть ЄВІ та ЄФВВ, треба завчасно виробити КЕП, інакше їх не зможуть зареєструватись.

Які документи потрібні для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ (скриншот)

Працівник приймальної комісії має підтвердити отримання цих документів, направивши відповідь на електронку вступника. Також абітурієнту надсилають повідомлення у разі відмови у реєстрації.