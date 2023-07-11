Українські студенти можуть отримати виплату у розмірі 10 тисяч євро: що відомо

Українські студенти можуть отримати стипендію у розмірі 10 тисяч євро. Грант надає Європейський центральний банк для фінансування навчання та супутніх витрат. Подати заявку на виплати можуть студенти, яку поступили на магістратуру.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram .

Хто зможе змагатися за грант

За результатами спеціального конкурсу визначать 15 студентів, які отримають грант. Кошти виплачують за програмою Європейського центрального банку.

Участь у відборі можуть взяти студенти наступних спеціальностей:

обчислювальна техніка

економіка

інженерія

право

статистика або інші відповідні галузі (наприклад, математика, фінанси, політичні науки)

Студент, який подає на грант, повинен бути громадянином України, а також бути зарахованим (або планувати вступ) до магістратури. Середня оцінка в навчанні на бакалавріаті має перевищувати 80 балів.

Як подати заявку

До 4 серпня потрібно заповнити анкету за посиланням . Після цього треба надіслати електронний лист на адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, додавши такі документи: