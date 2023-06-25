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Вступна кампанія 2023: чи можна подавати минулорічні результати ЗНО

Чи можна вступити на основі результатів ЗНО за попередні роки (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

1 липня розпочинається вступна кампанія у ВНЗ. Переважна більшість абітурієнтів подаватиме результати НМТ, але от чи можна поступити зі сертифікатами ЗНО за попередні роки?

Про це пише Osvita.ua.

Чи будуть дійсні результати ЗНО при вступі

У 2023 році випускники минулих років можуть подати для вступу результати тестів ЗНО 2020-2021 років або результати НМТ 2022 року.

Сертифікати ЗНО мають бути з предметів, що вказані у правилах прийому закладу освіти в один з цих років для конкретної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування, з ваговими коефіцієнтами, визначеними Порядком прийому.

У правилах прийому закладу освіти вказується перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020-2021 років.

Якщо різниця балів НМТ 2023 та ЗНО за 2020-2021 з відповідного предмета не більше 15 балів, то за бажанням абітурієнта, результати ЗНО можуть бути зараховані замість НМТ. Йдеться про предмети: українська мови та література, математика, історія України, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія.

Для тих вступників, які подаватимуть сертифікати ЗНО за 2020-2021 рік ваговий коефіцієнт для оцінки з географії прирівнюється до вагового коефіцієнта з історії України.

Про те, чи будуть результати НМТ 2023 дійсними для вступу у 2024-му стане відомо тільки наступного року.

Чи можна оскаржити результати НМТ 2023

Зазначимо, що до 28 червня усі учасники основної сесії 2023 отримають результати тесту - вони надійдуть у персональний кабінет.

У 2023 році апеляція результату НМТ не передбачена. Цьогоріч предметом апеляції є порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату тесту.

А також відмова в реєстрації для участі в НМТ або недопуск до участі в додаткових сесіях тестування.

Раніше ми розповідали про те, що у МОН зробили гучну заяву для вступників.

Читайте також про те, що які українські університети увійшли в міжнародний рейтинг ВНЗ.

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ВНОвступ 2023