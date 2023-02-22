10 найкращих українських ВНЗ за міжнародним оцінюванням: хто очолив рейтинг

Комісія вебометричного рейтингу університетів світу оцінила понад 30 000 вищих навчальних закладів зі всіх країн, серед них і 306 освітніх установ України.

Як обирають найкращі ВНЗ

Вебометричний рейтинг університетів світу аналізує ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі. Рейтинг складають з 2004 року і публікують двічі на рік - у червні-липні та січні.

Критерії оцінювання базуються на кількості зовнішніх джерел, які містять посилання на вебсторінки закладу, кількості цитат науковців університету на Google Scholar Citations та статей дослідників установи за останніх 5 років.

Вебометричний рейтинг університетів світу є одним із найавторитетніших в освітній сфері.

Які ВНЗ увійшли в найкращу десятку

У топ-10 найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Сумський державний університет;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Національний авіаційний університет;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Національний технічний університет України "Харківський політехнічний інститут";

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Львівська політехніка";

Тернопільський національний медичний університет.

У 2022 році найкращим вищим навчальним закладом за цим же рейтингом став Київський національний університет імені Тараса Шевченка.