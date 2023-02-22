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10 найкращих українських ВНЗ за міжнародним оцінюванням: хто очолив рейтинг

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Середа 22 лютого 2023 17:28
10 найкращих українських ВНЗ за міжнародним оцінюванням: хто очолив рейтинг Які ВНЗ стали найкращими в Україні (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Комісія вебометричного рейтингу університетів світу оцінила понад 30 000 вищих навчальних закладів зі всіх країн, серед них і 306 освітніх установ України.

Рейтингом найкращих ВНЗ України поділився ресурс Ranking Web of Universities.

Як обирають найкращі ВНЗ

Вебометричний рейтинг університетів світу аналізує ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі. Рейтинг складають з 2004 року і публікують двічі на рік - у червні-липні та січні.

Критерії оцінювання базуються на кількості зовнішніх джерел, які містять посилання на вебсторінки закладу, кількості цитат науковців університету на Google Scholar Citations та статей дослідників установи за останніх 5 років.

Вебометричний рейтинг університетів світу є одним із найавторитетніших в освітній сфері.

Які ВНЗ увійшли в найкращу десятку

У топ-10 найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
  • Сумський державний університет;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Національний авіаційний університет;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Національний технічний університет України "Харківський політехнічний інститут";
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Тернопільський національний медичний університет.

У 2022 році найкращим вищим навчальним закладом за цим же рейтингом став Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Раніше ми розповідали про те, як виглядає найдорожчий гуртожиток України, у якому кімнати коштують по 5 тис. грн.

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