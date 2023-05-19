У МОН зробили важливу заяву для вступників: що і кому потрібно знати
Вступна кампанія в Україні уже не за горами. І перед вступом в абітурієнтів завжди є багато завдань та турбот. Потрібно добре скласти іспити, підготувати документи, фото зробити. До цього ж, не загубитись у датах іспитів та вступу.
Про те, що потрібно знати про вступ в професійно-технічні навчальні заклади, розповіли на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки України.
Терміни вступу
Терміни вступу навчальні заклади встановлюють самі. Зазвичай документи можна подати з 1 липня до 31 серпня.
Умови навчання
Безкоштовно (бюджет) - місця державного або регіонального замовлення.
Контракт - коштом фізичних або юридичних осіб.
Тривалість навчання
Після закінчення 9 класу - три роки.
Після закінчення 11 класу - один рік.
Також є програми для дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію.
Як відбувається конкурсний відбір та за якими критеріями
Для вступу до професійно-технічних навчальних закладів не потрібно складати зовнішнє незалежне оцінювання та національний мультипредметний тест.
Критерії конкурсного відбору:
- рейтинговий список вступників
- результати співбесіди
- середній бал свідоцтва після 9 або 11 класу
- результати вступних іспитів
Документи, необхідні для вступу
- заява (в електронній або паперовій формі)
- медична довідка
- свідоцтво про базову або загально-середню освіту (якщо немає - виписка з Реєстру документів про освіту з ЄДЕБО)
- шість фотографій розміру 3х4
- копії документів, які підтверджують право на пільги (якщо є)
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