У МОН зробили важливу заяву для вступників: що і кому потрібно знати

Вступна кампанія в Україні уже не за горами. І перед вступом в абітурієнтів завжди є багато завдань та турбот. Потрібно добре скласти іспити, підготувати документи, фото зробити. До цього ж, не загубитись у датах іспитів та вступу.

Про те, що потрібно знати про вступ в професійно-технічні навчальні заклади, розповіли на Facebook -сторінці Міністерства освіти і науки України.

Для вступу до професійно-технічних навчальних закладів не потрібно складати зовнішнє незалежне оцінювання та національний мультипредметний тест.

Також є програми для дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію.

Після закінчення 11 класу - один рік.

Після закінчення 9 класу - три роки.

Терміни вступу навчальні заклади встановлюють самі. Зазвичай документи можна подати з 1 липня до 31 серпня.

Раніше ми розповідали, чи можна вступити в український ВНЗ, якщо дитина має закордонний атестат.

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