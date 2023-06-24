НМТ 2023: чи можна оскаржити результати тесту

В Україні завершилася основна сесія НМТ 2023. Офіційні результати для вступу до закладів вищої освіти за шкалою 100-200 балів учасники основної сесії отримають до 28 червня. Вони будуть доступні у персональних електронних кабінетах випускників. Втім, уже зараз у багатьох виникає питання, чи можна оскаржити результати НМТ?

Відповідь на це питання дає ресурс Osvita.ua .

Чи можна подати апеляцію результатів

У 2023 році апеляція результату національного мультипредметного тесту не передбачена.

Відповідно до Порядку проведення НМТ цього року предметом апеляції є порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату тесту.

Предметом оскарження може бути також відмова в реєстрації для участі в НМТ або недопуск до участі в додаткових сесіях тестування.

Які факти можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів НМТ:

порушення процедури проходження НМТ

дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи внаслідок виникнення нестандартних ситуацій

інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ

Апеляційна комісія розглядає такі факти порушення і приймає рішення - зараховувати результати НМТ чи анулювати їх.

Заяви про порушення процедури проведення НМТ розглядають регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти. Про рішення повідомляють учасника НМТ.

Скільки балів вистачить для вступу

У 2023 році вступник має набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ. Мінімально потрібно набрати 100 балів із 200 можливих.

Порогом для вступу на більшість спеціальностей є 130 балів. Для навчання на спеціальностях "Право" та "Міжнародні відносини" - 140 балів, а для "Медицини" та "Стоматології" - 150 балів.