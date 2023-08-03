Вступ на магістратуру стартував. Ось, що потрібно знати для продовження навчанння

Як подати заяву на вступ

Для цього вам потрібно:

зареєструвати чи увійти у свій електронний кабінет на сайті

заповнити необхідні дані в кабінеті та додати якісне фото

через пошук знайти бажану конкурсну позицію та обрати джерело фінансування

розподілити заяви на бюджет за пріоритетами - від 1 до 5

зазначити, чи здобували ви ступінь магістра раніше

обрати результати вступних випробувань та додати мотиваційний лист

перевірити, чи все правильно зазначили, та підтвердити подання заяви

Подати заяву потрібно до 18:00 21 серпня 2023 року. Рекомендації на бюджет оприлюднять до 26 серпня включно, а на контракт - із 30 серпня.

Електронний кабінет вступника (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

Головні помилки під час реєстрації електронного кабінету

Не знайдено екзаменаційний лист

У такому разі вступнику потрібно надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи лист з темою: "Помилка при реєстрації М1.1". До листа додати сканкопію чи фото сертифіката ЄВІ, скановану копію документа про вищу освіту, копію документа, що посвідчує особу та скриншот з помилкою.

Вказано анульований документ про вищу освіту

Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи лист з темою: "Помилка при реєстрації М1.3". До листа потрібно додати сканкопію чи фото документа про вищу освіту, паспорта/документа, що посвідчує особу, скановану копію паспорта громадянина України та скриншот з помилкою.

Дані вступника в ЄДЕБО не збігаються з даними в документі про вищу освіту

Щоб усунути помилку, вступник повинен надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи лист з темою: "Помилка при реєстрації М3.4". До листа додати сканкопії чи фото документа про вищу освіту, сертифіката ЄВІ, паспорта/документа, що посвідчує особу, скановану копію паспорта громадянина України та скриншот з помилкою.

Усі помилки, з якими можуть зіштовхнутися вступники, можна переглянути за посиланням.

Що означають статуси в електронному кабінеті

Ці пояснення допоможуть вам легше орієнтуватися в тому, на якому етапі ваша вступна кампанія: