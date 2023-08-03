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Вступ на магістратуру стартував. Ось, що потрібно знати для продовження навчанння

Як подати документи на вступ у магістратуру (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Новий навчальний рік уже не за горами, і в Україні розпочався прийом документів на вступ у магістратуру. Охочим продовжити навчання радять не зволікати із подачею заяв.

Коли завершується термін прийому документів та як вступити на бюджет - детальніше читайте в матеріалі Styler нижче.

Як подати заяву на вступ

Для цього вам потрібно:

  • зареєструвати чи увійти у свій електронний кабінет на сайті
  • заповнити необхідні дані в кабінеті та додати якісне фото
  • через пошук знайти бажану конкурсну позицію та обрати джерело фінансування
  • розподілити заяви на бюджет за пріоритетами - від 1 до 5
  • зазначити, чи здобували ви ступінь магістра раніше
  • обрати результати вступних випробувань та додати мотиваційний лист
  • перевірити, чи все правильно зазначили, та підтвердити подання заяви

Подати заяву потрібно до 18:00 21 серпня 2023 року. Рекомендації на бюджет оприлюднять до 26 серпня включно, а на контракт - із 30 серпня.

Електронний кабінет вступника (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

Головні помилки під час реєстрації електронного кабінету

  • Не знайдено екзаменаційний лист

У такому разі вступнику потрібно надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи лист з темою: "Помилка при реєстрації М1.1". До листа додати сканкопію чи фото сертифіката ЄВІ, скановану копію документа про вищу освіту, копію документа, що посвідчує особу та скриншот з помилкою. 

  • Вказано анульований документ про вищу освіту

Вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи лист з темою: "Помилка при реєстрації М1.3". До листа потрібно додати сканкопію чи фото документа про вищу освіту, паспорта/документа, що посвідчує особу, скановану копію паспорта громадянина України та скриншот з помилкою. 

  • Дані вступника в ЄДЕБО не збігаються з даними в документі про вищу освіту

Щоб усунути помилку, вступник повинен надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи лист з темою: "Помилка при реєстрації М3.4". До листа додати сканкопії чи фото документа про вищу освіту, сертифіката ЄВІ, паспорта/документа, що посвідчує особу, скановану копію паспорта громадянина України та скриншот з помилкою.

Усі помилки, з якими можуть зіштовхнутися вступники, можна переглянути за посиланням.

 

Що означають статуси в електронному кабінеті

Ці пояснення допоможуть вам легше орієнтуватися в тому, на якому етапі ваша вступна кампанія:

  • "зареєстровано в ЄДЕБО" - ви успішно подали заяву на вступ
  • "потребує уточнення вступником" - заклад освіти прийняв вашу заяву, але комісії потрібно уточнити деякі ваші дані
  • "зареєстровано в закладі освіти" - заклад освіти прийняв заяву та розглядає питання вашої участі в конкурсному відборі
  • "допущено до конкурсу" - ваша заява бере участь у конкурсному відборі на бюджет, а в разі не отримання бюджетного місця - на контракт
  • "допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ваша заява бере участь у конкурсі на контракт
  • "відмовлено закладом освіти" - заклад освіти не допустив вас до участі в конкурсі
  • "скасовано вступником" - ви скасували заяву до того, як її прийняв заклад освіти
  • "скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)" - заклад освіти прийняв заяву до того, як ви її скасували
  • "деактивовано" - за однією із заяв ви пройшли на бюджет, тому решта деактивуються
  • "рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - ви пройшли конкурсний відбір на бюджет
  • "рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ви пройшли конкурсний відбір на контракт
  • "виключено зі списку рекомендованих до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - ви втратили право на зарахування на бюджет
  • "виключено зі списку рекомендованих до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ви втратили право на зарахування на контракт
  • "включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - ви зараховані на навчання на бюджет
  • "включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ви зараховані на навчання на контракт
  • "скасовано зарахування" - ваше зарахування до закладу освіти скасували

Раніше ми розповідали, чи може абітурієнт вступити до ВНЗ без військового квитка.

Читайте також, як написати мотиваційний лист, щоб вступити на бюджет.

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