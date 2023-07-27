Мотиваційний лист має велике значення. Що потрібно знати, щоб точно вступити

Під час вступу до вищих навчальних закладів абітурієнти обов'язково пишуть мотиваційний лист. Його прикріплюють до своїх заяв на вступ. І багато майбутніх студентів не надають особливого значення цим листам, а дарма.

Як розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький в інтерв'ю для " Українського радіо ", за мотиваційний лист можна отримати додатковий бал.

Яке значення має мотиваційний лист

Він пояснив, що мотиваційні листи є дуже важливими для вступу, а в університетах є спеціальні комісії для їх розгляду та оцінювання.

"У цьогорічних вимогах є мотиваційний лист. Оцінюється мотиваційний лист самим закладом, куди абітурієнт вступає. Приймальна комісія має спеціальну комісію для розгляду та оцінювання мотиваційних листів. Хотів би звернути увагу, що мотиваційний лист - це достатньо важливо, тому що ви маєте показати в цьому листі, що ви не просто обрали пріоритет, особливо не думаючи, а мусите обґрунтувати, чому ви вступаєте саме на цю програму саме в цьому закладі", - наголосив заступник міністра.

Також він пояснив, що мотиваційний лист може стати додатковим пріоритетом під час вступу, якщо приймальна комісія так вирішить.

"Комісія може оцінити такий лист високим балом, що вам дуже допоможе під час вступу. Тому думайте про те, щоб це був ваш усвідомлений вибір, а не просто "пішов автоматом, щоб здобути диплом", - пояснив Вінницький.

Як писати мотиваційний лист

Законодавство не встановлює обов'язкових вимог до мотиваційного листа, ні щодо його змісту, ні за структурою чи обсягом. Ймовірно, такі вимоги встановлюватимуться установами вищої освіти самостійно.

Тому перед тим, як писати мотиваційний лист, потрібно уважно ознайомитись із вимогами, встановленими відповідним університетом.

Для написання гарного мотиваційного листа абітурієнту потрібно вибрати найважливішу інформацію, яка найкраще відобразить його здібності, бачення свого майбутнього, зацікавленість у навчанні за обраною бакалаврською чи магістерською програмою, мотивацію до навчання тощо.

Досягнення у навчанні

Інформація про досягнення майбутнього студента під час навчання у школі є однією з найважливіших складових мотиваційного листа. Якщо він мав високі оцінки в школі (у тому числі й з профільних предметів), це показує, що він схильний до дисципліни та завзятого навчання. Отже, ймовірно, він добре навчатиметься і в університеті.

Якщо ж у нього високі оцінки тільки з профільних предметів, це вказує на сферу його професійної зацікавленості, здатності та здатності успішно вивчати дисципліни щодо його майбутньої професії.

Якщо вступник спочатку навчався посередньо, проте визначившись зі своєю майбутньою спеціальністю, суттєво підвищив бали з профільних предметів, це також може бути переконливим аргументом про готовність вчитися.

Причини вибору спеціальності

Це може бути коротка історія про те, чому саме він вибрав саме цю бакалаврську програму, що спонукало його вибрати майбутню професію – приклад батьків, знайомих, родичів, життєві обставини, прочитану літературу тощо.

Можливо, абітурієнт мріє відкрити власний бізнес, працювати адвокатом та захищати права людини у суді, будувати будинки, розробляти комп'ютерні ігри чи забезпечувати кібербезпеку тощо.

Наявність такої інформації в мотиваційному листі та його лаконічне та послідовне відображення може підкреслити мотивацію вступника до навчання.

Прочитана література, пройдені курси, отримані сертифікати тощо.

Якщо абітурієнт справді цікавиться професією, то він, мабуть, має прагнути дізнатися про неї більше. Завдяки інформатизації суспільства сьогодні немає жодних труднощів для того, щоб глибше вивчити свою майбутню спеціальність.

Можна знайти та прочитати спеціалізовану літературу, пройти онлайн навчання тощо. Вся ця інформація свідчить про щиру зацікавленість майбутньою професією та мотивованість до навчання.

Поінформованість із навчальною програмою, викладацьким складом, можливостями, які дає університет

Сьогодні більшість університетів викладають докладну інформацію про свою навчальну та наукову діяльність у мережі Інтернет та на власних вебсайтах.

Для залучення студентів розробляються короткі рекламні проспекти, які дають уявлення про навчальну програму та дисципліни, які доведеться вивчати, можливості академічного обміну, проходження практики, працевлаштування тощо.

Тому вказівка у мотиваційному листі короткої інформації щодо поінформованості про можливості університету, прагнення участі у його навчальних, наукових та інших програмах буде свідчити про щиру зацікавленість вступника до обраної спеціальності та університету.

Практичний досвід

Ще одним аргументом, який наголосить на мотивованості студента, може бути інформація про практичний досвід або роботу в рамках обраної спеціальності.

Наприклад, якщо студент цікавиться маркетингом, то досвід роботи у торгових закладах може бути добрим додатковим аргументом на його користь.

Однак у цьому випадку є певні застереження, адже не кожен може поєднувати практику та навчання. Часто заради успіху в одному доводиться жертвувати іншим.

Бувають випадки, коли студенти молодших курсів забувають про навчання та концентруються на роботі. У такому разі це різко відбивається на професіоналізмі студента та негативно сприймається викладацьким складом.

Тому в мотиваційному листі вступнику слід зазначити, що він усвідомлює цю проблему і готовий важко працювати для того, щоб дотримуватися балансу між навчанням і роботою.

Соціальні навички, громадська робота, спортивні досягнення чи захоплення, інтерес до танців, вокалу

Будь-який університет – це не лише навчальний заклад. У ньому вирує соціальне та суспільне життя, функціонують органи студентського самоврядування, гуртки, організації, створюються та беруть участь у змаганнях спортивні команди, формуються та виступають з концертами ансамблі чи гурту.

Поінформованість університету, що поступає з цією стороною, і наявність здібностей, які дозволять взяти в ній участь, можуть бути хорошим додатковим (але не основним) аргументом на його користь.

Що ще потрібно пам'ятати абітурієнту

Слід також пам'ятати, що абітурієнт пише мотиваційний лист не тільки для університету, до якого він прагне вступити, але передусім для себе самого. Цінність мотиваційного листа не лише у балах, які студент може отримати за нього.

Процес написання мотиваційного листа допомагає абітурієнту обміркувати своє минуле та майбутнє, оцінити себе, побачити свої сильні та слабкі сторони, оцінити університет, спеціальність, яку він має намір отримати, а також бакалаврську програму, на якій він навчатиметься.

Кожен мотиваційний лист – це окрема та особлива історія кожного вступника, в якій переплітаються його минуле та сьогодення, досягнення та невдачі, що відображають його мрії, прагнення, мотиви та очікування.

Для викладачів університету, які читатимуть цей лист, це можливість оцінити абітурієнта не лише як особу, яка претендує на вступ, а й побачити його як неповторну, унікальну та добре мотивовану особистість.