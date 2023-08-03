Поступление на магистратуру стартовало. Вот что нужно знать для продолжения обучения

Как подать заявление на поступление
Для этого вам нужно:
- зарегистрировать или войти в свой электронный кабинет на сайте
- заполнить необходимые данные в кабинете и добавить качественное фото
- через поиск найти желаемую конкурсную позицию и выбрать источник финансирования
- распределить заявления на бюджет по приоритетам - от 1 до 5
- отметить, получали ли вы степень магистра раньше
- выбрать результаты вступительных экзаменов и добавить мотивационное письмо
- проверить, правильно ли вы все указали, и подтвердить подачу заявления
Подать заявление нужно до 18.00 21 августа 2023 года. Рекомендации на бюджет будут опубликованы до 26 августа включительно, а на контракт - с 30 августа.
Электронный кабинет абитуриента (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)
Главные ошибки при регистрации электронного кабинета
- Не найдено экзаменационное письмо
В таком случае поступающему следует отправить на электронную почту технического администратора системы письмо с темой: "Ошибка при регистрации М1.1". К письму добавить сканкопию или фото сертификата ЕВЭ, сканированную копию документа о высшем образовании, копию документа, удостоверяющего личность и скриншот с ошибкой.
- Указан аннулированный документ о высшем образовании
Поступающий отправляет на электронную почту технического администратора системы письмо с темой: "Ошибка при регистрации М1.3". К письму нужно добавить сканкопию или фото документа о высшем образовании, паспорта/документа, удостоверяющего личность, сканированную копию паспорта гражданина Украины и скриншот с ошибкой.
- Данные поступающего в ЕГЭБО не совпадают с данными в документе о высшем образовании
Чтобы устранить ошибку, поступающий должен отправить на электронную почту техническому администратору системы письмо с темой: "Ошибка при регистрации М3.4". К письму добавить сканкопии или фото документа о высшем образовании, сертификата ЕВЭ, паспорта/документа, удостоверяющего личность, сканированную копию паспорта гражданина Украины и скриншот с ошибкой.
Все ошибки, с которыми могут столкнуться поступающие, можно просмотреть по ссылке.
Что означают статусы в электронном кабинете
Эти объяснения помогут вам легче ориентироваться в том, на каком этапе ваша вступительная кампания:
- "зареєстровано в ЄДЕБО - вы успешно подали заявление на вступление
- "потребує уточнення вступником" - учебное заведение приняло ваше заявление, но комиссии нужно уточнить некоторые ваши данные
- "зареєстровано в закладі освіти" - учебное заведение приняло заявление и рассматривает вопрос вашего участия в конкурсном отборе
- "допущено до конкурсу" - ваше заявление принимает участие в конкурсном отборе на бюджет, а в случае не получения бюджетного места - на контракт
- "допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ваше заявление принимает участие в конкурсе на контракт
- "відмовлено закладом освіти"- учебное заведение не допустило вас к участию в конкурсе
- "скасовано вступником" - вы отменили заявление до того, как его приняло заведение
- "скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)" - учебное заведение приняло заявление до того, как вы его отменили
- "деактивовано" - по одному из заявлений вы прошли на бюджет, поэтому остальные деактивируются
- "рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - вы прошли конкурсный отбор на бюджет
- "рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - вы прошли конкурсный отбор на контракт
- "виключено зі списку рекомендованих до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - вы потеряли право на зачисление в бюджет
- "виключено зі списку рекомендованих до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)"- вы потеряли право на зачисление на контракт
- "включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - вы зачислены на обучение на бюджет
- "включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - вы зачислены на обучение на контракт
- "скасовано зарахування" - ваше зачисление в учебное заведение отменили