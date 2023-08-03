Поступление на магистратуру стартовало. Вот что нужно знать для продолжения обучения

Как подать заявление на поступление

Для этого вам нужно:

зарегистрировать или войти в свой электронный кабинет на сайте

заполнить необходимые данные в кабинете и добавить качественное фото

через поиск найти желаемую конкурсную позицию и выбрать источник финансирования

распределить заявления на бюджет по приоритетам - от 1 до 5

отметить, получали ли вы степень магистра раньше

выбрать результаты вступительных экзаменов и добавить мотивационное письмо

проверить, правильно ли вы все указали, и подтвердить подачу заявления

Подать заявление нужно до 18.00 21 августа 2023 года. Рекомендации на бюджет будут опубликованы до 26 августа включительно, а на контракт - с 30 августа.

Электронный кабинет абитуриента (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

Главные ошибки при регистрации электронного кабинета

Не найдено экзаменационное письмо

В таком случае поступающему следует отправить на электронную почту технического администратора системы письмо с темой: "Ошибка при регистрации М1.1". К письму добавить сканкопию или фото сертификата ЕВЭ, сканированную копию документа о высшем образовании, копию документа, удостоверяющего личность и скриншот с ошибкой.

Указан аннулированный документ о высшем образовании

Поступающий отправляет на электронную почту технического администратора системы письмо с темой: "Ошибка при регистрации М1.3". К письму нужно добавить сканкопию или фото документа о высшем образовании, паспорта/документа, удостоверяющего личность, сканированную копию паспорта гражданина Украины и скриншот с ошибкой.

Данные поступающего в ЕГЭБО не совпадают с данными в документе о высшем образовании

Чтобы устранить ошибку, поступающий должен отправить на электронную почту техническому администратору системы письмо с темой: "Ошибка при регистрации М3.4". К письму добавить сканкопии или фото документа о высшем образовании, сертификата ЕВЭ, паспорта/документа, удостоверяющего личность, сканированную копию паспорта гражданина Украины и скриншот с ошибкой.

Все ошибки, с которыми могут столкнуться поступающие, можно просмотреть по ссылке.

Что означают статусы в электронном кабинете

Эти объяснения помогут вам легче ориентироваться в том, на каком этапе ваша вступительная кампания: