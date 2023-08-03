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Поступление на магистратуру стартовало. Вот что нужно знать для продолжения обучения

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Четверг 03 августа 2023 09:45
Поступление на магистратуру стартовало. Вот что нужно знать для продолжения обучения Как подать документы на поступление в магистратуру (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Новый учебный год уже не за горами, и в Украине начался прием документов на поступление в магистратуру. Желающим продолжить обучение советуют не медлить с подачей заявлений.

Когда истекает срок приема документов и как поступить на бюджет - подробнее читайте в материале Styler ниже.

Как подать заявление на поступление

Для этого вам нужно:

  • зарегистрировать или войти в свой электронный кабинет на сайте
  • заполнить необходимые данные в кабинете и добавить качественное фото
  • через поиск найти желаемую конкурсную позицию и выбрать источник финансирования
  • распределить заявления на бюджет по приоритетам - от 1 до 5
  • отметить, получали ли вы степень магистра раньше
  • выбрать результаты вступительных экзаменов и добавить мотивационное письмо
  • проверить, правильно ли вы все указали, и подтвердить подачу заявления

Подать заявление нужно до 18.00 21 августа 2023 года. Рекомендации на бюджет будут опубликованы до 26 августа включительно, а на контракт - с 30 августа.

Поступление на магистратуру стартовало. Вот что нужно знать для продолжения обучения

Электронный кабинет абитуриента (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

Главные ошибки при регистрации электронного кабинета

  • Не найдено экзаменационное письмо

В таком случае поступающему следует отправить на электронную почту технического администратора системы письмо с темой: "Ошибка при регистрации М1.1". К письму добавить сканкопию или фото сертификата ЕВЭ, сканированную копию документа о высшем образовании, копию документа, удостоверяющего личность и скриншот с ошибкой.

  • Указан аннулированный документ о высшем образовании

Поступающий отправляет на электронную почту технического администратора системы письмо с темой: "Ошибка при регистрации М1.3". К письму нужно добавить сканкопию или фото документа о высшем образовании, паспорта/документа, удостоверяющего личность, сканированную копию паспорта гражданина Украины и скриншот с ошибкой.

  • Данные поступающего в ЕГЭБО не совпадают с данными в документе о высшем образовании

Чтобы устранить ошибку, поступающий должен отправить на электронную почту техническому администратору системы письмо с темой: "Ошибка при регистрации М3.4". К письму добавить сканкопии или фото документа о высшем образовании, сертификата ЕВЭ, паспорта/документа, удостоверяющего личность, сканированную копию паспорта гражданина Украины и скриншот с ошибкой.

Все ошибки, с которыми могут столкнуться поступающие, можно просмотреть по ссылке.

Что означают статусы в электронном кабинете

Эти объяснения помогут вам легче ориентироваться в том, на каком этапе ваша вступительная кампания:

  • "зареєстровано в ЄДЕБО - вы успешно подали заявление на вступление
  • "потребує уточнення вступником" - учебное заведение приняло ваше заявление, но комиссии нужно уточнить некоторые ваши данные
  • "зареєстровано в закладі освіти" - учебное заведение приняло заявление и рассматривает вопрос вашего участия в конкурсном отборе
  • "допущено до конкурсу" - ваше заявление принимает участие в конкурсном отборе на бюджет, а в случае не получения бюджетного места - на контракт
  • "допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - ваше заявление принимает участие в конкурсе на контракт
  • "відмовлено закладом освіти"- учебное заведение не допустило вас к участию в конкурсе
  • "скасовано вступником" - вы отменили заявление до того, как его приняло заведение
  • "скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)" - учебное заведение приняло заявление до того, как вы его отменили
  • "деактивовано" - по одному из заявлений вы прошли на бюджет, поэтому остальные деактивируются
  • "рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - вы прошли конкурсный отбор на бюджет
  • "рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - вы прошли конкурсный отбор на контракт
  • "виключено зі списку рекомендованих до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - вы потеряли право на зачисление в бюджет
  • "виключено зі списку рекомендованих до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)"- вы потеряли право на зачисление на контракт
  • "включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - вы зачислены на обучение на бюджет
  • "включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - вы зачислены на обучение на контракт
  • "скасовано зарахування" - ваше зачисление в учебное заведение отменили

Ранее мы рассказывали, может ли абитуриент поступить в ВУЗ без военного билета.

Читайте также, как написать мотивационное письмо для поступления в бюджет.

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