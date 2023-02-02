Вступ до магістратури 2023 року: у МОН визначили механізм відбору

В Україні міністерством освіти та науки узгоджено механізм конкурсного відбору до магістратури у 2023 році. Усі бакалаври, які вступають до магістратури, мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Про це передає Освіта.ua .

Яким буде єдиний вступний іспит

ЄВІ міститиме два блоки :

тест загальної навчальної компетентності,

тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська на вибір вступника).

Також потрібно додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на такі спеціальності, як:

управління та адміністрування,

соціальні та поведінкові науки,

право,

журналістика;

публічне управління та адміністрування,

міжнародні відносини.

Ті, хто вступає на ці спеціальності, повинні будуть скласти предметні тести за такими блоками :