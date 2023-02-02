Вступ до магістратури 2023 року: у МОН визначили механізм відбору

В Україні міністерством освіти та науки узгоджено механізм конкурсного відбору до магістратури у 2023 році. Усі бакалаври, які вступають до магістратури, мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).
Про це передає Освіта.ua.
ЄВІ міститиме два блоки :
Також потрібно додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на такі спеціальності, як:
Ті, хто вступає на ці спеціальності, повинні будуть скласти предметні тести за такими блоками :
Нагадаємо, раніше глава МОН Сергій Шкарлет пояснив, як проходитиме вступ до вузу у 2023 році.
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