UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вступ до магістратури 2023 року: у МОН визначили механізм відбору

Фото: як проходитиме вступ до магістратури в Україні в 2023 році (bessarabia.inform)
Автор: Володимир Костирін

В Україні міністерством освіти та науки узгоджено механізм конкурсного відбору до магістратури у 2023 році. Усі бакалаври, які вступають до магістратури, мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Про це передає Освіта.ua.

Яким буде єдиний вступний іспит

ЄВІ міститиме два блоки :

  • тест загальної навчальної компетентності,
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська на вибір вступника).

Також потрібно додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на такі спеціальності, як:

  • управління та адміністрування,
  • соціальні та поведінкові науки,
  • право,
  • журналістика;
  • публічне управління та адміністрування,
  • міжнародні відносини.

Ті, хто вступає на ці спеціальності, повинні будуть скласти предметні тести за такими блоками :

  • економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право,
  • облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія,
  • управління та адміністрування.

Нагадаємо, раніше глава МОН Сергій Шкарлет пояснив, як проходитиме вступ до вузу у 2023 році.

А також перед цим ми розповідали, чи учні 4 та 9 класів складатимуть ДПА цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
студентиМОНВступна кампанія