Поступление в магистратуру в 2023: в МОН определили механизм отбора

В Украине министерством образования и науки согласован механизм конкурсного отбора в магистратуру в 2023 году. Все бакалавры, поступающие в магистратуру, должны будут сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ).
Об этом передает Освіта.ua.
ЕВИ будет содержать два блока:
Также нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) для поступления на такие специальности, как:
Поступающие на эти специальности должны будут сдать предметные тесты по таким блокам:
Напомним, ранее глава МОН Сергей Шкарлет объяснил, как будет проходить поступление в вуз в 2023 году.
А также перед этим мы рассказывали, будут ли ученики 4 и 9 классов составлять ГИА в этом году.