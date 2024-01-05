Вступ 2024: як буде проходити прийом на навчання в коледжі, технікуми та училища

Вступ 2024

Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються:

вступники на основі базової середньої освіти - за денною формою здобуття освіти

вступники на основі повної загальної середньої освіти - на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою тільки зі скороченим строком навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник", які не мають повної загальної середньої освіти та які здобули повну загальну середню освіту

вступники на основі ступеня молодшого бакалавра, освітнього ступеня бакалавра, освітнього ступеня магістра

Прийом на навчання буде здійснюватися закладами освіти на конкурсній основі. Вступники приймаються для здобуття фахової передвищої освіти на перший рік навчання.

Проте абітурієнти, які вже мають певний освітній ступінь, можуть розпочати навчання з другого чи третього курсу, чи пройти перший зі скороченим терміном навчання.

Важливі терміни

Для вступників на основі вступу на основі базової середньої освіти:

реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів - з 24 червня до 31 жовтня

медичні огляди та інші доконкурсні процедури проводять в терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв

прийом заяв та документів починається 1 липня

прийом заяв та документів закінчується о 18:00 годині 13 липня

додатковий набір виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти може оголошувати не пізніше 31 жовтня

Творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 22 липня.

Рейтингові списки оприлюднюють не раніше 14:00 години 22 липня та не пізніше 12:00 год 24 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення - до 12:00 години 27 липня.

Як відбувається процес реєстрації

Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти реєструють заяви:

в електронній формі через електронний кабінет

подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти. Інші заяви потрібно зареєструвати в електронній формі за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО.

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного чи регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Вона буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника.

пароль для входу до особистого електронного кабінету

серію та номер документа про раніше здобуту освіту

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО / НМТ

тип і номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах

До заяви вступник додає мотиваційний лист в електронній формі.

Наголошуємо, що такий порядок вступу винесли на громадське обговорення. Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймають до 3 лютого 2024 року на електронну адресу: olena.shykova@mon.gov.ua.