Вступ 2024: як буде проходити прийом на навчання в коледжі, технікуми та училища

Нова хвиля фінальних іспитів і дещо пізніше вступної кампанії 2024 розпочнеться вже за кілька місяців. Тому заклади освіти та інші профільні відомства починають публікувати інформацію про вступ цього року.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на проєкт наказу Міносвіти розповідає, якою буде вступна кампанія в коледжі у 2024 році.
Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються:
Прийом на навчання буде здійснюватися закладами освіти на конкурсній основі. Вступники приймаються для здобуття фахової передвищої освіти на перший рік навчання.
Проте абітурієнти, які вже мають певний освітній ступінь, можуть розпочати навчання з другого чи третього курсу, чи пройти перший зі скороченим терміном навчання.
Для вступників на основі вступу на основі базової середньої освіти:
Творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 22 липня.
Рейтингові списки оприлюднюють не раніше 14:00 години 22 липня та не пізніше 12:00 год 24 липня.
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення - до 12:00 години 27 липня.
Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти реєструють заяви:
Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного чи регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування.
Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
До заяви вступник додає мотиваційний лист в електронній формі.
Наголошуємо, що такий порядок вступу винесли на громадське обговорення. Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймають до 3 лютого 2024 року на електронну адресу: olena.shykova@mon.gov.ua.
Раніше ми розповідали, як буде проходити вступна кампанія у виші 2024.
Читайте також, які університети були найпопулярнішими серед абітурієнтів у 2023 році.