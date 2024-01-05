Поступление 2024: как будет проходить прием на обучение в колледжи, техникумы и училища

Новая волна финальных экзаменов и несколько позже поступательной кампании 2024 года начнется уже через несколько месяцев. Поэтому учебные заведения и другие профильные ведомства начинают публиковать информацию о поступлении в этом году.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект приказа Минобразования рассказывает, какой будет поступательная кампания в колледже в 2024 году.
Для получения профессионального высшего образования принимаются:
Прием на обучение будет осуществляться учебными заведениями на конкурсной основе. Поступающие принимаются для получения профессионального высшего образования на первый год обучения.
Однако абитуриенты, уже имеющие определенную образовательную степень, могут начать обучение со второго или третьего курса, или пройти первый с сокращенным сроком обучения.
Для поступающих на основе поступления на основе базового среднего образования:
Творческие конкурсы и собеседования проводятся с 14 июля по 22 июля.
Рейтинговые списки обнародуют не ранее 14:00 22 июля и не позднее 12:00 24 июля.
Поступающие, получившие рекомендации к зачислению, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа - до 12:00 27 июля.
Поступающие на обучение для получения профессионального высшего образования регистрируют заявления:
Поступающие могут подать до пяти заявлений на места государственного или регионального заказа и до 15 заявлений по всем источникам финансирования.
При регистрации поступающий отмечает следующие данные:
К заявлению поступающий добавляет мотивационное письмо в электронной форме.
Отмечаем, что такой порядок вступления вынесли на общественное обсуждение. Замечания и предложения к указанному проекту принимают до 3 февраля 2024 года по электронному адресу: olena.shykova@mon.gov.ua.
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