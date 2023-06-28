Вступ 2023: для абітурієнтів вже доступна нова функція

В Україні учасники основної сесії НМТ-2023 отримали результати з трьох тестувань. Переглянути їх можна в особистих кабінетах випускників.

Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Як сформувати картку з результатами

Результати національного мультипредметного тесту за шкалою 100-200 балів з трьох предметів вказано в "Інформаційній картці" учасника НМТ.

Сформувати "Інформаційну картку", яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти, потрібно в персональному кабінеті у вкладці "Результати".

"Інформаційна картка" є додатком до Сертифіката НМТ.

Коли відбудеться додаткова сесія

У 2023 запланували дві сесії НМТ - 2023: основну і додаткову. Основна відбулася протягом 5 - 23 червня, додаткова буде тривати 11 - 24 липня.

Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Під час складання НМТ учаснику доведеться скласти завдання з трьох предметів. Два обов'язкові - українська мова, математика та один предмет на вибір - історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Чи можна оскаржити результати тесту

Важливо, що цьогоріч році апеляція результату національного мультипредметного тесту не передбачена.

Відповідно до Порядку проведення НМТ у 2023 році предметом апеляції є порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату тесту.

Предметом оскарження може бути також відмова в реєстрації для участі в НМТ або недопуск до участі в додаткових сесіях тестування.

Скільки балів потрібно набрати

Учасник має набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ. Мінімально потрібно набрати 100 балів із 200 можливих.

В середньому порогом для вступу є 130 балів. Для навчання на спеціальностях "Право" та "Міжнародні відносини" - 140 балів, а для "Медицини" та "Стоматології" - 150 балів.

Терміни подання заяв на вступ

Цьогоріч вступна кампанія переважно здійснюватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника, реєстрація яких розпочнеться 1 липня.

Зокрема, абітурієнтам не варто легковажити термінами вступу. З 19 до 31 липня до 18:00 треба подати заяви на вступ до ЗВО у своїх кабінетах. Робити це в останній день не варто.