Не встояли: 6 холостяків, які все ж одружилися

Бенедикт Камбербетч

Бенедикт Камбербетч вже майже дев'ять років щасливий у шлюбі з Софі Гантер, хоча раніше фанати думали, що йому не судилося одружитися.

Колись актор часто змінював дівчат, але жодна не підходила йому на роль дружини. Це пов'язано з тим, що він був дуже вибірковим і, можливо, навіть прискіпливим до дівчат.

Лише до 39 років Камбербетч усвідомив, що готовий до шлюбу, оскільки знайшов відповідну жінку.

Бенедикт Камбербетч і Софі Гантер (фото: Getty Images і Вікіпедія)

Джош Реднор

Зірка шоу "Як я зустрів вашу маму" Джош Реднор оголосив про своє весілля з коханою, психологом Джорданою Джейкобс, у січні цього року.

Актор довгий час залишався сам, а шанувальники неодноразово нагадували, що "час іде".

Джош Реднор і Джордана Джейкобс (фото: instagram.com/joshradnor)

Кріс Еванс

Безліч прихильниць мріяли завоювати серце Кріса Еванса. Протягом багатьох років він залишався завидним холостяком і вважав себе невдахою в коханні. В актора було багато короткострокових і невдалих романів.

В якийсь момент Кріс навіть почав сумніватися, що він створений для шлюбу. Але терпіння завжди винагороджується.

У житті Еванса з'явилася та сама. У вересні 2023 року стало відомо, що він таємно одружився з Альбою Баптистою. Шанувальницям доведеться змиритися з тим, що серце Кріса тепер зайняте.

Кріс Еванс та Альба Баптиста (фото: Вікіпедія, instagram.com/alba.baptista)

Тейлор Лотнер

У житті Тейлора Лотнера було чимало романтичних зв'язків, включно з короткими інтрижками з Селеною Гомес і Тейлор Свіфт.

Однак у 2022 році актор нарешті знайшов свою єдину і одружився. Фанати впевнені в щирості почуттів Тейлора, адже його обраниця - не представниця шоу-бізнесу, де часто переважають гроші та слава. Його дружиною стала медсестра Тейлор Доум.

Тейлор Лотнер з дружиною (фото: instagram.com/taylorlautner)

Ієн Сомерхолдер

У 2015 році зірка "Щоденників вампірів" Ієн Сомерхолдер пов'язав себе узами шлюбу з Ніккі Рід. У ЗМІ з'явилася яскрава новина: "Ще один серцеїд залишає список найзавидніших холостяків Голлівуду".

Ця новина шокувала прихильників, адже Ієн довго не міг знайти свою ідеальну пару і мав безліч невдалих романів.

Однак, враховуючи, що Сомерхолдер перебуває у шлюбі вже дев'ятий рік, можна сказати, що він зробив правильний вибір.

Ієн Сомерхолдер і Ніккі Рід (фото: instagram.com/iansomerhalder)

Джастін Бібер

В юності Джастін Бібер часто створював проблеми у стосунках. Він зустрічався з Селеною Гомес з 2011 по 2015 рік, і важко підрахувати, скільки разів вони розходилися і знову сходилися.

У періоди "паузи»" пари Джастін заводив інтрижки з іншими дівчатами. Фанати вважали, що співак не сприймає серйозно своє особисте життя і надовго залишиться холостяком.

Однак усі були здивовані, коли Бібер запропонував руку і серце Хейлі. Схоже, він нарешті знайшов свою ідеальну супутницю.

Зараз пара чекає на первістка.

Джастін БІбер і Хейлі (фото: instagram.com/justinbieber)